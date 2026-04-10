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Viktoria Koeln v 1. FC Kaiserslautern - 3. LigaGetty Images Sport

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3e division : retrouvez ici, en un coup d’œil, toutes les informations sur la diffusion des matchs : qui les diffuse en direct à la télévision et en streaming ?

3. Liga

En 3e division, de nombreux clubs de tradition s'affrontent chaque semaine, garantissant ainsi des matchs passionnants. SPOX vous dit tout sur la retransmission des matchs.

Considérée comme l’un des championnats de troisième division les plus palpitants au monde, la plus basse division professionnelle allemande porte bien son nom. Clubs historiques, records d’affluence et luttes acharnées pour la montée ou le maintien font de cette compétition une épreuve unique. 

Sur SPOX, découvrez où suivre les rencontres de 3e division en direct.

Tout ce qu’il faut savoir sur la diffusion des rencontres : qui les propose en direct à la télévision et en streaming ?

Combien de temps MagentaSport détient-il encore les droits TV ?

La chaîne sportive de Telekom diffuse bien entendu l’intégralité des rencontres en direct, aussi bien à la télévision qu’en streaming. Le diffuseur payant conserve ces droits jusqu’à la saison 2026/27 incluse.

Souscrivez dès maintenant à MagentaSport – à partir de 7,95 € par mois.

De plus, certains matchs sont également diffusés sur les chaînes gratuites : les antennes régionales de la télévision publique retransmettent quelques rencontres particulièrement attendues. Consultez les sites officiels de WDR, NDR, MDR, BR, SWR et SR pour vérifier si une diffusion est prévue.

Pour regarder les matchs où que vous soyez dans le monde, utilisez NordVPN.

Energie Cottbus CigerciGetty Images

3. Liga : toutes les infos sur la diffusion. Qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ? Le dossier.

FaitEn bref
OrganisateurDFB
Création2008
Équipes

20

Journées

38

Joueur le plus capéRobert Müller (348)
Meilleur buteurAnton Fink (136)
Clubs les plus titrésVfL Osnabrück et Arminia Bielefeld (deux titres chacun)
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