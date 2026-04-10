3e division : retrouvez ici, en un coup d’œil, toutes les informations sur la diffusion des matchs : qui les diffuse en direct à la télévision et en streaming ?

Considérée comme l’un des championnats de troisième division les plus palpitants au monde, la plus basse division professionnelle allemande porte bien son nom. Clubs historiques, records d’affluence et luttes acharnées pour la montée ou le maintien font de cette compétition une épreuve unique.

Sur SPOX, découvrez où suivre les rencontres de 3e division en direct.

Tout ce qu’il faut savoir sur la diffusion des rencontres : qui les propose en direct à la télévision et en streaming ?

Combien de temps MagentaSport détient-il encore les droits TV ?

La chaîne sportive de Telekom diffuse bien entendu l’intégralité des rencontres en direct, aussi bien à la télévision qu’en streaming. Le diffuseur payant conserve ces droits jusqu’à la saison 2026/27 incluse.

De plus, certains matchs sont également diffusés sur les chaînes gratuites : les antennes régionales de la télévision publique retransmettent quelques rencontres particulièrement attendues. Consultez les sites officiels de WDR, NDR, MDR, BR, SWR et SR pour vérifier si une diffusion est prévue.

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3. Liga : toutes les infos sur la diffusion. Qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ? Le dossier.