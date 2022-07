LA FIFA vient de dévoiler les camps de base qui seront utilisés lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La localisation des camps de base des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ reflète la nature compacte de la compétition :

• Les 32 équipes auront accès aux mêmes installations premium tout au long de la compétition.

• 24 équipes se trouveront dans un rayon de 10 km.

• Le processus de sélection a débuté en octobre 2019, avec 162 visites d'inspection.

Les 32 équipes qui se rendront au Qatar disposeront chacune d'un camp de base et participeront à la Coupe du Monde de la FIFA™ la plus compacte de l'histoire. Aucun vol intérieur n'étant nécessaire pendant le tournoi, les mêmes installations seront utilisées tout au long de la compétition. En outre, les entraînements de veille de match se dérouleront également sur des sites d'entraînement spécialisés.

Cette année, 24 des 32 équipes séjourneront dans un rayon de 10 km les unes des autres. Pour le plus grand plaisir des supporters et pour garantir une ambiance festive, les événements dérouleront en grande majorité à Doha.

Pour Colin Smith, le directeur des opérations de la FIFA de la Coupe du Monde, « Qatar 2022 sera une Coupe du Monde hors du commun. Les équipes vont bénéficier de la nature compacte de la compétition et de l'hospitalité des Qataris. Les joueurs auront plus de temps pour s'entraîner et se reposer tout au long de la compétition. Les supporters et autres passionnés de football pourront se rassembler dans une seule et même Fan Zone. »

Nasser Al Khater, le directeur général de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, ajoute : « Nous sommes heureux de permettre aux supporters de voir les installations que le Qatar a développé pour chaque équipe qualifiée. Comme pour tous nos projets en lien avec la Coupe du Monde, l'héritage a été un facteur clé. Ainsi, la plupart des sites d'entraînement ont été rénovés et construits. Ils serviront par la suite aux clubs et aux communautés locales. Les nouveaux hôtels soutiendront également l'industrie touristique croissante du Qatar. »

Principe d'un camp de base

Le camp de base est le quartier général d'une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA durant toute la durée de l'événement. Il est constitué d'un centre d'entraînement et d'un hôtel ou d'un lieu d'hébergement autre. Différentes d'installations seront utilisées pendant le tournoi : des infrastructures de clubs locaux, des installations d'entraînement prévue et les sites d'entraînement situés dans les stades.

Les hébergements sont des hôtels quatre et cinq étoiles, des villas, des centres de villégiature, des résidences d'académies sportives ou des logements universitaires. Ceux-ci comprennent des salles de soins et des espaces communs respectant l'ensemble des protocoles de sécurité.

Le bien-être des travailleurs dans les camps de base

La FIFA et le pays hôte prennent très au sérieux leur responsabilité en matière de droits des travailleurs. Ainsi, la FIFA et le Qatar ont mis en place un dispositif pour protéger les droits des travailleurs dans plus de 159 hôtels, y compris ceux qui accueilleront les équipes participantes. Ce travail est mené en étroite collaboration avec le Comité Suprême pour la Livraison et l'Héritage (SC), les syndicats, les contrôleurs indépendants et l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Au cours des derniers mois, la FIFA a également soutenu des associations qui collaborent avec des hôtels sur la question des droits des travailleurs.

AL ERSSAL

ASPIRE ZONE

QATAR UNIVERSITY