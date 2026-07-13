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32 ans plus tard… Un événement rare vient enflammer la finale de la Coupe du monde 2026

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
France vs Espagne
France
Espagne
Angleterre
Argentine
É.-U.
France
Espagne

Une lutte acharnée oppose les quatre cadors du championnat.

Selon les données d’Opta, la Coupe du monde 2026 pourrait marquer un événement statistique rare : les quatre demi-finalistes sont également les quatre premiers du classement mondial de la FIFA.

Au classement actuel, la France occupe la première place mondiale, devant l’Argentine, l’Espagne et l’Angleterre. Une configuration historique qui n’avait encore jamais été observée depuis la création du classement officiel de la FIFA en 1994.

Les demi-finales offriront ainsi un choc européen entre la France et l’Espagne, puis une affiche historique et populaire entre l’Argentine et l’Angleterre.

Cette configuration atteste de la domination des cadors sur cette édition, aucun outsider n’ayant réussi à intégrer le dernier carré, contrairement à certaines Coupes du monde précédentes où des sélections hors du cercle des favoris s’étaient invitée parmi les quatre meilleures.

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Coupe du monde
France crest
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Les observateurs estiment que la présence des quatre meilleures équipes mondiales en demi-finale confère à la compétition un caractère exceptionnel et fait que le chemin vers le titre passe par les formations les plus fortes sur le papier, ce qui renforce l’attente autour des deux rencontres décisives avant la finale tant attendue.

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