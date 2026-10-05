21 victoires en 26 matches, la meilleure attaque du championnat avec 114 buts et la meilleure défense avec 13 buts encaissés : rien de tout cela n'a aidé l'équipe féminine du Borussia Dortmund l'an dernier. Jusqu'à la dernière journée, l'espoir d'une montée visée en 2. Bundesliga est resté intact, mais l'équipe réserve du 1. FC Cologne n'a pas flanché et a préservé jusqu'au bout son avance de deux points grâce à une victoire.

Pour le BVB ambitieux, qui a fondé sa section de football féminin en 2020, a débuté au plus bas niveau et a enchaîné les promotions, il s'agit d'un rude revers. « Nous nous étions fixé un objectif sportif et nous ne l'avons, dans une large mesure, pas atteint par notre propre faute. Nous sommes donc tous évidemment très déçus », a déclaré un directeur général, Carsten Cramer, frustré, aux Ruhr Nachrichten après la fin de saison.

Il y a deux raisons simples à cet échec dans la course à la première place et aux barrages d'accession. Les Dortmundaises n'ont remporté aucun des deux matches contre Cologne, et elles ont laissé filer sur tapis vert les trois points qui leur ont finalement manqué pour assurer la montée. Qui plus est chez l'avant-dernier du classement final, le SV Deutz 05.

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Les féminines du BVB laissent filer la montée en 2. Bundesliga sur tapis vert

En septembre dernier, le BVB y avait célébré une victoire tranquille 3-0, Sara Ito ayant scellé le score final. Le problème : la Japonaise, entrée en jeu à la 77e minute, disposait bien d'une autorisation de jouer, mais ne figurait pas sur la feuille de match. La fédération a donc donné match perdu 0-2 à Dortmund.

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Les féminines du BVB effectuent donc désormais un tour d'honneur non désiré. Mais celui-ci débute jusqu'ici de manière extrêmement tonitruante : avec sept victoires en sept matches et une différence de buts de 31-0, les Westphaliennes occupent la tête du classement de Regionalliga Ouest devant l'équipe réserve du Bayer Leverkusen, qui a remporté six de ses six rencontres.

Ce n'est en rien un miracle, mais une normalité planifiée. « Nous respectons chaque adversaire », a déclaré Ralf Kellermann, 58 ans, au kicker avant le début de la saison. « Mais l'effectif est tellement bien construit, en qualité comme en quantité, que nous devons être championnes et gagner les barrages d'accession. Sinon, c'est qu'il se serait passé quelque chose. »

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Le BVB a recruté six joueuses avec plus de 1000 matches d'expérience en Bundesliga

Pour cela, le BVB, qui investit environ 15 millions d'euros pour construire à son équipe féminine un nouveau centre d'entraînement à proximité immédiate de celui des hommes, s'est renforcé avec des noms prestigieux. Avec Kellermann, le poste de directeur sportif a été confié à un homme qui a remporté 20 titres en 18 ans au VfL Wolfsburg. Dont, en 2013, le triplé championnat-Coupe d'Allemagne-Champions League, à l'époque où Kellermann était encore entraîneur.

Il a amené avec lui l'attaquante Alexandra Popp, l'une des footballeuses allemandes les plus connues et les plus titrées. Comme Kellermann, elle a signé jusqu'en 2029 ; cette année-là, le BVB veut avoir rejoint la Bundesliga au plus tard. Ces deux transferts retentissants ont constitué la dernière preuve du sérieux avec lequel la direction du club de Dortmund considère le football féminin.

En plus de Popp, cinq autres joueuses ont également été recrutées, elles totalisent ensemble plus de 1000 matches d'expérience en Bundesliga. La gardienne internationale autrichienne Manuela Zinsberger, actuellement absente en raison d'une rupture des ligaments croisés, est arrivée d'Arsenal.

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Combien de buts Alexandra Popp a-t-elle déjà marqués jusqu'ici avec le BVB ?

Ce projet ambitieux, présenté de manière crédible dès le début, est accueilli avec enthousiasme dans l'entourage du Borussia. Le club a vendu plus de 1700 abonnements pour les matches disputés dans le vénérable stade Rote Erde, déjà à guichets fermés lors du derby contre Schalke 04 avec 10 000 spectateurs et lors du match de coupe contre le FC Bayern avec 15 755 spectateurs. Après trois rencontres à domicile, l'affluence moyenne s'élève actuellement à 3800 spectateurs ; le MSV Duisbourg, deuxième, n'en est qu'à 355.

Bien sûr, l'équipe est menée par sa capitaine Popp. Elle occupe aussi la première place du classement des buteuses et a déjà marqué à huit reprises (une passe décisive) en sept matches. En interne, Rita Schumacher suit avec déjà neuf implications sur but (cinq réalisations, quatre passes décisives), elle qui avait déjà inscrit 25 buts en 26 matches la saison précédente. La recrue Ramona Maier, arrivée du club de Bundesliga du SGS Essen et auteure autrefois de 107 buts en 174 matches officiels à Ingolstadt, en est à quatre buts et deux passes décisives.

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Bilan en compétition officielle des féminines du BVB : 125 matches de championnat, 117 victoires

La domination actuelle de l'équipe entraînée par Markus Högner provoque d'ailleurs de l'ennui chez la gardienne Laura van der Laan. Elle n'a rien à faire dans sa cage et doit donc recourir à des astuces psychologiques que lui a transmises l'entraîneuse des gardiennes de Dortmund pour ne pas perdre sa concentration. « Il n'arrive pas si souvent qu'on perde le fil. Et quand cela arrive, il existe telle ou telle technique pour se replonger dans le match », a-t-elle déclaré, sans vouloir en dire plus.

Il sera intéressant d'observer si cela se poursuit de façon aussi rectiligne qu'à ce jour. Depuis le début des matches de championnat en 2021/22, les Dortmundaises ont remporté 117 de leurs 125 rencontres de championnat. L'an dernier, la pression de devoir absolument monter s'est toutefois ressentie chez les joueuses lors de certaines rencontres. L'immense expérience apportée désormais devrait cette fois faire de la montée une formalité.

BVB : les résultats saison par saison des féminines du Borussia Dortmund