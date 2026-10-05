21 victoires en 26 matches, avec 114 buts la meilleure attaque et avec 13 buts encaissés la meilleure défense du championnat : tout cela n’a servi à rien l’an dernier à l’équipe féminine du Borussia Dortmund. Jusqu’à la dernière journée, l’espoir de la montée visée en 2. Liga a subsisté, mais l’équipe réserve du 1. FC Cologne n’a pas flanché et a préservé jusqu’au bout son avance de deux points grâce à une victoire.

Pour le BVB ambitieux, qui a fondé sa section féminine en 2020, a débuté dans la division la plus basse et a enchaîné les montées sans interruption, il s’agissait d’un rude revers. « Nous nous étions fixé un objectif sportif et nous ne l’avons en grande partie pas atteint par notre propre faute. Nous sommes donc tous, bien sûr, très déçus », a déclaré aux Ruhr Nachrichten, à la fin de la saison, un directeur général Carsten Cramer frustré.

Il y a deux raisons simples pour lesquelles la première place et les barrages d’accession ont échappé au club. Les Dortmundoises n’ont remporté aucun des deux matches contre Cologne et ont perdu sur tapis vert les trois points qui leur ont finalement manqué pour assurer la montée. Qui plus est chez l’avant-dernier du classement final, le SV Deutz 05.

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Les féminines du BVB laissent filer la montée en 2. Liga sur tapis vert

En septembre dernier, le BVB y avait célébré une victoire tranquille 3-0, Sara Ito ayant fixé le score final. Le problème : la Japonaise, entrée en jeu à la 77e minute, disposait bien d’une autorisation de jouer, mais ne figurait pas sur la feuille de match. La fédération a donc donné la rencontre perdue 2-0 à Dortmund.

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Les joueuses du BVB effectuent donc désormais un tour d’honneur non désiré. Celui-ci a toutefois démarré jusqu’ici de manière extrêmement fulgurante : avec sept victoires en sept matches et une différence de buts de 31-0, les Westphaliennes occupent la tête du classement de la Regionalliga Ouest devant l’équipe réserve du Bayer Leverkusen, qui a remporté ses six rencontres en six sorties.

Ce n’est nullement un miracle, mais une normalité planifiée. « Nous respectons chaque adversaire », déclarait au kicker avant le début de la saison Ralf Kellermann, 58 ans. « Mais l’effectif est si bien construit, tant en qualité qu’en quantité, que nous devons être championnes et remporter les barrages d’accession. Sinon, c’est que quelque chose se sera mal passé. »

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Le BVB a recruté six joueuses avec plus de 1 000 matches d’expérience en Bundesliga

Pour cela, le BVB, qui investit environ 15 millions d’euros afin d’offrir à son équipe féminine un nouveau terrain d’entraînement à proximité immédiate de celui des hommes, s’est renforcé avec des noms en vue. Le poste de directeur sportif a été confié à Kellermann, un homme qui a remporté 20 titres en 18 ans au VfL Wolfsburg. Parmi eux, en 2013, le triplé championnat-Coupe d’Allemagne-Ligue des champions, lorsque Kellermann travaillait encore comme entraîneur.

Il a amené avec lui l’attaquante Alexandra Popp, l’une des footballeuses allemandes les plus connues et les plus titrées. Comme Kellermann, elle a signé jusqu’en 2029 : cette année-là, le BVB veut au plus tard avoir accédé à la Bundesliga. Ces deux transferts retentissants constituaient la dernière preuve du sérieux avec lequel la direction du club de Dortmund prend le football féminin.

Outre Popp, le club a également recruté cinq autres joueuses totalisant à elles toutes plus de 1 000 matches d’expérience en Bundesliga. La gardienne internationale autrichienne Manuela Zinsberger, actuellement absente en raison d’une rupture des ligaments croisés, est arrivée d’Arsenal.

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Combien de buts Alexandra Popp a-t-elle déjà marqués avec le BVB ?

Le projet ambitieux, vendu de manière crédible dès le départ, est accueilli avec enthousiasme dans l’entourage du Borussia. Le club a vendu plus de 1 700 abonnements pour les matches disputés dans le vénérable Stadion Rote Erde, qui a déjà affiché complet lors du derby contre Schalke 04 avec 10 000 spectateurs et lors du match de coupe contre le Bayern avec 15 755 spectateurs. Après trois matches à domicile, l’affluence moyenne s’élève actuellement à 3 800, tandis que le MSV Duisbourg, deuxième, n’est qu’à 355.

L’équipe est bien sûr emmenée par sa capitaine Popp. Elle occupe aussi la première place du classement des buteuses et a déjà marqué huit fois (une passe décisive) en sept matches. En interne, Rita Schumacher, qui avait déjà inscrit 25 buts en 26 matches la saison passée, suit avec neuf contributions offensives (cinq buts, quatre passes décisives). La recrue Ramona Maier, arrivée du club de Bundesliga SGS Essen et qui avait autrefois inscrit 107 buts en 174 matches officiels à Ingolstadt, en est à quatre réalisations et deux passes décisives.

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Bilan en matches officiels des féminines du BVB : 125 matches de championnat, 117 victoires

La domination actuelle de l’équipe de l’entraîneur Markus Högner provoque entre-temps de l’ennui chez la gardienne Laura van der Laan. Aucun ballon n’arrive sur son but et elle doit donc recourir à des astuces psychologiques que lui a transmises l’entraîneuse des gardiennes de Dortmund afin de ne pas perdre sa concentration. « Il n’arrive pas si souvent que l’on perde le fil. Et lorsque cela arrive, il existe une ou deux techniques pour se replonger dans le match », a-t-elle déclaré, sans vouloir en dire davantage.

Il sera passionnant d’observer si tout continue d’avancer aussi tout droit qu’à ce jour. Les Dortmundoises ont remporté 117 de leurs 125 matches de championnat depuis le début des matches officiels en 2021/22. L’an dernier, la pression de devoir absolument monter est toutefois devenue visible chez les joueuses dans certaines rencontres. L’expérience massive ajoutée à l’effectif cette fois-ci devrait faire de la montée une formalité.

BVB : les résultats saison par saison des féminines du Borussia Dortmund