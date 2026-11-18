Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Herbert Hainer, président du Bayern Munich, et Florentino Perez, président du Real Madrid, ont parlé de Michael Olise lors d’une rencontre l’été dernier.

Dans un entretien accordé à t-online, Hainer a confirmé que l’avenir de l’international français avait été l’un des sujets abordés lors de sa visite à Madrid, où il a prononcé le discours de cérémonie destiné aux diplômés de l’Escuela Universitaria Real Madrid. « Bien sûr, nous avons aussi parlé tous les deux de Michael Olise. »

Perez lui aurait toutefois assuré, lors de cette rencontre, que le Real Madrid n’avait entrepris aucune démarche auprès du joueur offensif du Bayern durant l’été : « Il m’a assuré que le Real Madrid n’avait jamais discuté ni avec lui ni avec son agent. »

Lors du dernier mercato estival notamment, des rumeurs ont circulé à plusieurs reprises sur une volonté du Real de recruter Olise. Après que Perez a promis aux supporters, pendant la campagne pour la présidence du club, un transfert retentissant à l’image de celui de Cristiano Ronaldo, plusieurs médias ont rapporté qu’il faisait référence au joueur de 24 ans du Bayern.

Publicité Publicité

Plus récemment, L’Équipe a également rapporté que Kylian Mbappe et Ibrahima Konate, coéquipiers d’Olise en équipe nationale, tenteraient avec insistance de convaincre le joueur d’exception du club le plus titré d’Allemagne de rejoindre le Real Madrid.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Le Bayern ne laisserait toutefois probablement partir Olise que si les discussions sur une prolongation de son contrat, qui court jusqu’à fin juin 2029, échouaient. « Nous sommes sereins, Michael Olise est encore sous contrat jusqu’en 2029. Notre objectif est qu’il reste longtemps au Bayern et que la question du Real Madrid ne se pose même pas », a déclaré Hainer.

Getty Images

Le Bayern laisserait-il partir Michael Olise en cas d’offre colossale ?

Interrogé sur la capacité du club allemand le plus titré à refuser une offre de 250, voire 300 millions d’euros, émanant d’un club intéressé, le président du Bayern a répondu : « J’aime citer Karl-Heinz Rummenigge, qui disait souvent lorsqu’il était président du directoire : ‹ Nous ne sommes pas un club vendeur, mais un club acheteur. › »

Publicité

Cette philosophie n’a pas changé au Bayern au fil des années, a poursuivi Hainer. « Il ne faut pas toujours regarder uniquement l’aspect financier. Il faut aussi voir si le joueur nous correspond, par son style de jeu, sa personnalité, ses traits de caractère et ses qualités humaines. »

Pour conclure, il a insisté une nouvelle fois : « Michael se sent bien ici et sait ce que le Bayern lui apporte. »

Publicité

Olise avait quitté Crystal Palace, club de Premier League, pour rejoindre le Bayern à la Säbener Straße à l’été 2024, contre 53 millions d’euros. Dans l’équipe entraînée par Vincent Kompany, il s’est rapidement imposé comme un titulaire indispensable. La saison dernière, il a contribué à 53 buts (22 buts et 31 passes décisives) en 52 matchs officiels.

Le Français réalise également une bonne saison actuellement. Après 15 matchs toutes compétitions confondues, il compte douze buts et sept passes décisives.