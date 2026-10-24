300 millions d’euros pour Michael Olise ? Uli Hoeneß, le patron du Bayern, fait une sortie remarquée

Michael Olise compte parmi les meilleurs joueurs du monde aux yeux de nombreux supporters, mais aussi d’Uli Hoeneß, figure tutélaire du Bayern. Et ce dernier se montre parfaitement serein quant à l’avenir de la star française.

Pendant la Coupe du monde, des rumeurs sur un possible départ d’Olise au Real Madrid ont circulé à plusieurs reprises. Il a même été question d’une indemnité de transfert record d’environ 300 millions d’euros. Mais selon Hoeneß, tout cela n’est que « des balivernes ».

« Michael est sous contrat avec nous jusqu’au 30 juin 2029. Nous ne nous faisons donc aucun souci à ce sujet pour le moment », a affirmé l’homme de 74 ans dans un entretien accordé à Welt am Sonntag au sujet d’un éventuel départ d’Olise.

Alors que Lothar Matthäus, légende du Bayern, a déjà mis en garde son ancien club et vivement conseillé à ses dirigeants de prolonger Olise sans attendre, Hoeneß ne voit aucune urgence. « Au cours de la saison, nous discuterons avec lui pour savoir s’il souhaite prolonger. S’il ne le veut pas encore à ce moment-là, nous attendrons simplement de voir où nous en serons en 2029. Je ne suis pas du tout inquiet. »

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Une prolongation de contrat vaudrait en outre très probablement à Olise une forte augmentation de salaire, même si, selon Hoeneß, le club n’a encore absolument pas réfléchi au montant. « Je ne pense pas du tout que nous soyons sous pression. Nous y réfléchirons le moment venu », a déclaré le président d’honneur.

Qu’a dit Uli Hoeneß au sujet de Michael Olise et de Lamine Yamal ?

Dans une comparaison directe avec la star du FC Barcelone Lamine Yamal, Hoeneß place nettement Olise devant. « Ce garçon nous procure beaucoup de joie. Pour moi, il est en très bonne voie pour devenir le meilleur joueur du monde », s’est-il enthousiasmé.

Olise est « incroyablement régulier et, à mes yeux, il est aussi meilleur que Lamine Yamal. Il marque des buts, délivre des passes décisives, il est rapide : c’est presque le joueur parfait. »