30 minutes seulement : Flick crée la surprise au sujet d'Eric Garcia avant le choc face à l'Atlético

L'Allemand Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, a dévoilé les raisons de ses choix pour le onze de départ face à l'Atlético de Madrid, ce soir, en précisant la situation d'Eric García concernant une éventuelle participation, ainsi que le secret de sa préférence pour Marc Bernal plutôt que Frenkie de Jong afin de compenser l'absence de Rodri. Il a également insisté sur la volonté de son équipe de décrocher la victoire dans cette rencontre qui oppose le leader du championnat au deuxième du classement.

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Flick a déclaré que le fait de laisser Eric García sur le banc des remplaçants s'expliquait par deux facteurs : son manque de disponibilité totale et la confiance qu'il accorde à Bryan Gil, qui affiche de bonnes prestations ces derniers temps.

Il a expliqué : « Les deux à la fois. Bryan a bien joué et traverse une période remarquable, tout comme Lamine Yamal dans ce secteur, et les choses se passent très bien. Nous devons gérer les minutes de jeu d'Eric, et je suis heureux de son retour dans le groupe, mais il ne peut pas jouer plus de 30 minutes. »

À propos de la nature de la rencontre attendue face à l'Atlético de Madrid, le technicien allemand a souligné que les confrontations précédentes donnent à l'équipe une connaissance du type d'adversaire, mais que cela n'enlève rien à la nécessité d'aborder le match comme un nouveau départ, affirmant l'importance de faire preuve de confiance et de qualité dès la première minute.

Il a ajouté : « Je veux voir l'équipe montrer sa qualité et sa force, tout en étant conscients que jouer ici n'est pas facile, car l'Atlético se bat, et nous devons nous battre également. L'essentiel est de montrer nos capacités avec le ballon, de chercher constamment à créer des occasions et de faire bouger l'adversaire et le ballon. »

Concernant son choix de Marc Bernal plutôt que Frenkie de Jong pour compenser l'absence de Rodri, Flick a salué les prestations du jeune joueur au cours de la saison, en déclarant : « Marc Bernal a accompli un travail formidable cette saison, et à chaque match auquel il a participé, il s'est montré à son avantage. Je suis très satisfait de lui. »

L'entraîneur de Barcelone a conclu ses propos en affirmant que l'objectif de son équipe est clair face à l'Atlético de Madrid, s'agissant d'un match qui oppose le leader du classement au deuxième, insistant sur le fait que ses joueurs abordent la rencontre avec une grande confiance et la volonté de traduire cette confiance en victoire.