30 millions d’euros d’indemnité de transfert : le Bayer Leverkusen aurait trouvé le successeur d’Alejandro Grimaldo

Selon les informations de Sky, Miguel Gutierrez, compatriote de Grimaldo, en provenance du SSC Naples, est tout proche d’un transfert au Werkself.

Selon cette source, un accord global a été trouvé avec le club italien de premier plan et le latéral gauche de 25 ans doit désormais signer à Leverkusen un contrat jusqu’au 30 juin 2031.

En contrepartie, le B04 versera environ 30 millions d’euros d’indemnité de transfert à Naples. Gutierrez doit passer sa visite médicale chez le club de Bundesliga lundi ou mardi, avant une officialisation du deal attendue dans la foulée.

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Carles Martinez veut Miguel Gutierrez comme successeur de Grimaldo

L’entraîneur du Bayer, Carles Martinez, avait désigné le joueur de 25 ans comme successeur idéal de Grimaldo, qui doit pour sa part retourner dans son pays, à l’Atletico de Madrid, pour environ 22 millions d’euros.

Gutierrez avait rejoint Naples en 2025 en provenance de Gérone pour une indemnité de transfert de 18 millions d’euros. La saison passée, il a inscrit un but et délivré une passe décisive en 36 matches officiels. Son contrat courait encore jusqu’en 2030.

Le champion d’Allemagne 2024 suit également Zakaria El Ouahdi, du KRC Genk, pour le poste d’arrière droit. Le joueur de 24 ans, qui était lui aussi présent à la Coupe du monde, mais n’a disputé qu’un seul match avec le Maroc comme doublure du joueur du PSG Achraf Hakimi, ferait partie de la short-list de Leverkusen.