La malédiction des blessures a fait tomber les remparts du club d'Al-Hilal, lors du Clasico face au rival traditionnel Al-Ahli, en Roshn Saudi League.

Al-Hilal a accueilli son homologue Al-Ahli, ce mardi, au stade Kingdom Arena, dans un match reporté de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

Al-Hilal a souffert d'une série de blessures dans ses lignes défensives depuis le début de la rencontre, à commencer par le défenseur saoudien Ali Lajami, contraint de sortir durant la première mi-temps, remplacé par Hassan Tambakti.

Le plus étrange, c'est que Tambakti revenait lui aussi tout juste d'une longue blessure, mais il a dû jouer en l'absence du défenseur turc Yusuf Akçiçek, blessé également.

La malédiction des blessures s'est poursuivie au début de la seconde période, puisque le latéral français Theo Hernandez n'a pas pu terminer le match lui non plus, remplacé par Mutaib Al-Harbi.

Quelques minutes plus tard, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, défenseur d'Al-Hilal, a été victime d'une violente blessure à la tête, après un choc violent avec le Français Valentin Atangana, milieu de terrain d'Al-Ahli.

Koulibaly a été contraint de placer un bandage sur sa tête, en raison d'un saignement important, mais son entraîneur italien Simone Inzaghi a décidé de ne pas le remplacer, compte tenu de l'infériorité numérique dans les éléments de la ligne arrière.

Ainsi, tous les éléments d'Al-Hilal en défense ont été touchés par une blessure lors du Clasico face à Al-Ahli, à l'exception du latéral droit Mohammed Mahzari.