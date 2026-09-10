La Fédération française de football (FFF) a rejoint ce jeudi d'autres fédérations européennes et a décidé de retirer son soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de l'élection prévue le 18 mars 2027.

Le président de la Fédération française, Philippe Diallo, s'était immédiatement opposé au projet d'Infantino visant à céder des parts de la Coupe du monde à des fonds privés, contrôlés par des personnes proches du président américain Donald Trump, une initiative qu'Infantino lui-même a fini par geler en raison de la vive polémique qu'elle a suscitée.

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Diallo a également critiqué le responsable suisse, né de parents italiens, en raison de sa manière de répartir les primes financières lors des dernières compétitions, selon le réseau « Cope »espagnol.

Le responsable français a regretté que la Coupe du monde des clubs, compétition disputée pour la première fois en 2025 à l'initiative d'Infantino, ait bénéficié d'un financement bien meilleur que le Mondial 2026 disputé aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Diallo a aussi critiqué le style de gouvernance non collégial adopté par l'actuel président de la FIFA, élu pour la première fois en 2016, à la suite d'une grave crise qui avait secoué l'institution en raison d'affaires de corruption.

La décision de Diallo s'aligne globalement sur la position de l'Union des associations européennes de football (UEFA), dont le président slovène Aleksander Čeferin livre une confrontation ouverte avec Infantino.

Les projets d'Infantino ont d'ailleurs déjà entraîné le départ de certains de ses plus proches collaborateurs, comme ce fut le cas avec le Français Kevin Lamour, qui était le troisième homme de la FIFA jusqu'au début du mois d'août dernier.

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