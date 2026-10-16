3 questions embarrassantes : la FIFA modifie son règlement après la crise du Mondial 2026

La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de modifier l'article 27 de son code disciplinaire, après la vive polémique suscitée par l'affaire de l'Américain Folarin Balogun.

Le joueur avait été autorisé à prendre part à une rencontre de la Coupe du monde malgré son expulsion lors du match précédent, une décision qui a provoqué les protestations de la Fédération belge de football et l'a poussée à réclamer des explications officielles sur les circonstances de l'affaire.

Selon les informations rapportées par la chaîne RMC, la Fédération belge a rouvert le dossier lors de la réunion du Conseil de la FIFA, tenue jeudi à Zurich, soit près de 3 mois après la confrontation entre la Belgique et les États-Unis, pays co-organisateur du tournoi.

La Fédération belge a affirmé que la FIFA avait accepté de modifier l'article litigieux, la modification proposée devant être soumise au Conseil de l'instance internationale lors de sa prochaine réunion pour approbation.

L'affaire Balogun jette le doute sur l'application des règlements

La crise a éclaté après l'expulsion de Balogun lors du match entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine en huitièmes de finale, remporté par la sélection américaine sur le score de 2-0.

Bien qu'une expulsion entraîne une suspension automatique pour le match suivant, avec la possibilité d'un alourdissement ultérieur de la sanction, la suspension a été levée, permettant au joueur d'affronter la Belgique en quarts de finale.

La rencontre s'est achevée sur une victoire de la sélection belge 4-1, mais la participation de Balogun malgré son expulsion lors du match précédent a soulevé des interrogations sur le fondement juridique de la décision, surtout dans un contexte où il était question d'une intervention du président américain Donald Trump auprès de Gianni Infantino, président de la FIFA, à propos de cette affaire.

Trump avait publiquement reconnu son intervention dans ce dossier, alors que les règlements de la FIFA consacrent l'indépendance de ses instances et interdisent toute ingérence politique dans les affaires de la fédération.

La FIFA a justifié sa décision en s'appuyant sur l'article 27 de son code disciplinaire, qui confère à la commission de discipline le pouvoir de suspendre l'exécution d'une sanction déjà prononcée.

Dans un précédent communiqué, le président de la commission de discipline avait tenté d'expliquer le fondement sur lequel reposait la décision de convertir la suspension automatique de Balogun en sanction avec sursis, mais cette explication n'a pas mis fin aux interrogations sur les circonstances exceptionnelles qui y ont conduit.

La Fédération belge réclame des réponses claires à la FIFA

Lors de la réunion du Conseil de la FIFA jeudi, Pascale Van Damme, présidente de la Fédération belge de football et membre du Conseil de l'instance internationale, a posé 3 questions au sujet de l'affaire, réclamant des éclaircissements sur les procédures de prise de décision et des garanties qu'un tel cas ne se reproduira pas.

Les questions adressées par la Fédération belge étaient les suivantes :

1- La FIFA peut-elle garantir qu'aucune ingérence, d'où qu'elle vienne, n'a eu lieu dans la procédure disciplinaire liée à cette affaire, alors que le président américain Donald Trump a publiquement reconnu son intervention ?

2- Quelles ont été les circonstances exceptionnelles entourant l'affaire Balogun, et quels critères ont été appliqués lors de l'activation de l'article 27 dans des cas similaires ?

3- La FIFA peut-elle garantir aux fédérations membres le droit d'être entendues sur l'ensemble des décisions que prendront à l'avenir ses instances disciplinaires ?

Selon le communiqué de la Fédération belge, la FIFA a affirmé que les décisions des instances disciplinaires sont prises de manière indépendante, tout en reconnaissant la nécessité de modifier l'article 27 et de travailler à la rédaction d'un changement réglementaire.

La modification de l'article 27 sera soumise au prochain Conseil de la FIFA

Le communiqué de la Fédération belge indique : « La FIFA a confirmé que toutes les décisions sont prises de manière indépendante par les instances disciplinaires. En réponse à ces questions, l'instance internationale a également confirmé que l'article 27 serait modifié et qu'un travail est en cours sur la modification des règlements. »

Le communiqué ajoute : « La modification proposée sera soumise à approbation lors de la prochaine réunion du Conseil de la FIFA. Il a également été acté que l'administration de l'instance internationale reviendra sur les circonstances particulières de l'affaire Balogun. »

Pascale Van Damme a salué cette avancée, estimant que la confirmation par la FIFA de sa volonté de modifier l'article constitue un progrès dans ce dossier, d'autant que la Fédération belge avait déjà réclamé ce changement en juillet dernier.

Van Damme a déclaré : « La confirmation par la FIFA que l'article 27 sera modifié, en réponse à la demande que nous avions déjà formulée en juillet, représente une étape importante. »

Elle a ajouté : « La modification proposée sera présentée à Doha, de même que les éclaircissements sur les circonstances particulières de l'affaire Balogun. Mais pour nous, les choses ne s'arrêtent pas là. Nous ne voulons pas seulement modifier les règles, nous voulons aussi que soit clarifiée la manière dont elles sont appliquées. »

La présidente de la Fédération belge a conclu ses propos en insistant sur la nécessité que la transparence, la sécurité juridique et la bonne gouvernance constituent le fondement de chaque décision prise dans le football international, soulignant que la fédération continuerait de suivre l'affaire de près.