3 offres européennes pour sauver le joueur d'Al-Ittihad de l'enfer du banc

Il semble que l'avenir de Faisal Al-Ghamdi au sein d'Al-Ittihad soit désormais ouvert à tous les scénarios, après l'apparition de nouveaux développements susceptibles de pousser le joueur à tenter une expérience différente la saison prochaine, dans un contexte de forte concurrence pour décrocher une place de titulaire dans l'effectif du « Doyen ».

Le journaliste Mohammed Al-Bekairi a révélé l'arrivée de 3 offres étrangères à la direction du club en vue d'obtenir les services d'Al-Ghamdi, après que le joueur les a reçues par l'intermédiaire de son agent au cours de la période récente.

La source a précisé que les offres provenaient de clubs d'Espagne, du Portugal et de Grèce, si bien que le milieu de terrain saoudien se retrouve face à plus d'une option européenne, alors que la position définitive d'Al-Ittihad vis-à-vis de ces offres n'a pas encore été tranchée.

Al-Ghamdi souhaite que la direction d'Al-Ittihad arrête sa position sur les offres avant la fin de la période des transferts estivaux, d'autant qu'il aspire à vivre une nouvelle expérience professionnelle hors d'Arabie saoudite, après avoir déjà connu une expérience à l'étranger par le passé.

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La position du joueur intervient dans un contexte de craintes liées à la rareté de ses chances de jouer avec Al-Ittihad, notamment en raison de la forte concurrence au milieu de terrain et de la présence de plus d'un nom capable d'occuper les mêmes postes, ce qui pourrait l'éloigner d'un temps de jeu régulier au cours de la nouvelle saison.

Al-Ghamdi attend la décision de la direction d'Al-Ittihad concernant son avenir, qu'il s'agisse d'accepter son départ pour vivre une nouvelle expérience européenne ou de le conserver dans les rangs de l'équipe, alors que le désir du joueur d'obtenir davantage de minutes de jeu apparaît comme un facteur déterminant pour fixer sa prochaine destination.