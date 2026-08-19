3 millions d'euros et un prêt : le Barça trouve un accord avec un nouveau gardien

Le FC Barcelone s'est rapproché de la conclusion d'une opération importante par laquelle le club catalan entend assurer l'avenir de son poste de gardien de but, après la fin du contrat de Wojciech Szczesny en juin 2027.

Selon les informations rapportées par le journal Sport, citant le site croate Index HR, le Barça et Fenerbahçe sont parvenus à un accord de principe concernant le transfert du gardien de but croate Dominik Livakovic pour environ 3 millions d'euros, auxquels s'ajoutent une série de variables.

Le quotidien espagnol a affirmé que les négociations entre les deux clubs sont très avancées, mais qu'elles n'ont pas encore atteint le stade de la conclusion définitive.

Le plan du Barça

Le plan initial du Barça consiste à finaliser le recrutement du gardien croate, puis à le prêter pour une saison au Dinamo Zagreb, avant qu'il ne revienne au club catalan à l'issue du prêt pour occuper le poste de deuxième gardien derrière Joan Garcia, sur qui le club mise pour être le gardien titulaire.

Dans le même temps, le Barça n'exclut pas d'autres options pour l'avenir de Livakovic, parmi lesquelles un prêt dans un club différent, ou même son inscription dans les rangs de l'équipe première cette saison, si les règles du plafond salarial permettent au club de finaliser son enregistrement.

Le rôle de l'agent du joueur

L'agent de Livakovic, Andy Bara, joue un rôle important dans les négociations, en raison de sa bonne relation avec le Barça, puisqu'il a contribué à trouver une formule susceptible de satisfaire toutes les parties.

Le niveau affiché par le gardien lors de la Coupe du monde 2026 a également contribué à convaincre la direction sportive du club catalan de l'intérêt de le recruter, d'autant que le Barça souhaite boucler l'affaire tôt plutôt que d'attendre le départ de Szczesny.

Une précédente expérience en Espagne

Livakovic possède une précédente expérience en Liga, après avoir rejoint Gérone sous forme de prêt en provenance de Fenerbahçe, mais il n'a disputé aucun match avec l'équipe avant que son prêt ne prenne fin prématurément.

Cette période a provoqué des tensions entre le gardien et l'entraîneur de Gérone, Míchel, après que ce dernier a expliqué que Livakovic lui avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas rester ni jouer, désireux de préserver ses options avant la Coupe du monde et de chercher un nouveau club. Après son départ, Marc-André ter Stegen est devenu son remplaçant à Gérone.