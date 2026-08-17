Selon des médias espagnols, une bataille précoce se prépare entre le Real Madrid et le Barça au sujet de l'un des transferts prometteurs de la Liga.

La saison dernière avait révélé l'intérêt des deux géants de la Liga pour l'un des talents de deuxième division, aux côtés de Villarreal et de plusieurs grands clubs.

Il s'agit du jeune joueur Sergio Martínez, qui a signé des débuts hors du commun en Liga à l'âge de 19 ans, avec le Racing Santander, en contribuant au match nul 2-2 de son équipe lors de leur entrée dans la compétition, dimanche dernier.

Le quotidien AS affirme que la belle prestation de Martínez et le but qu'il a inscrit ont remis sur le devant de la scène l'intérêt de grands clubs qui s'étaient déjà positionnés pour lui la saison dernière.

Le plus jeune buteur du XXIᵉ siècle

Martínez, né dans la ville de Laredo en 2007, a été titularisé avec le Racing face à Villarreal, pour sa première apparition en championnat espagnol, et a marqué un but splendide d'une frappe puissante dans la lucarne du but de Luiz Júnior.

La vitesse de la frappe a atteint, selon les données de la Ligue de football espagnole, 126,7 kilomètres par heure.

Ces débuts sont survenus à peine un an après sa première apparition avec l'équipe première du Racing, lorsqu'il avait disputé quelques minutes contre Castellón dans un match officiel en 2025.

Martínez est actuellement âgé de 19 ans et 93 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à marquer pour le Racing lors de sa première apparition en championnat espagnol au cours du XXIᵉ siècle.

Martínez, récemment promu de l'équipe des jeunes, évolue au poste de milieu de terrain et a un bon pied droit. Bien qu'il porte encore un numéro enregistré avec l'équipe réserve, il a été promu dans l'effectif de l'équipe première.

Le Real et le Barça : 3 millions attisent la nouvelle bataille

Avant qu'il ne brille en Liga, le Real Madrid, le Barça et Villarreal s'étaient déjà positionnés la saison dernière pour le recruter, lors du dernier mercato hivernal.

Mais Martínez a préféré rester au Racing, même si cela signifiait devoir jouer régulièrement avec l'équipe réserve du club. Il avait également refusé, à cette période, un transfert au Mirandés, en deuxième division.

Le Real, le Barça et Villarreal continuent de suivre l'évolution du joueur, qui a prolongé son contrat avec le Racing en novembre dernier jusqu'au 30 juin 2029.

Le Racing est conscient que le montant de la clause libératoire du contrat de Martínez, 3 millions d'euros, pourrait devenir très alléchant s'il continue d'afficher le même niveau en championnat espagnol, mais le club s'emploiera à protéger son talent par tous les moyens possibles.