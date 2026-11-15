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L'Angleterre sera un invité de marque sur le terrain de son homologue espagnol, ce dimanche soir, au stade Metropolitano, en clôture de la phase de groupes de la Ligue des nations européenne.

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Le journal AS indique, dans l'un de ses reportages, que ce que le stade Metropolitano s'apprête à vivre ressemblera à un défilé de mode Cibeles, version football, avec la présence d'un grand nombre des meilleurs joueurs qui occupent le devant de la scène et affichent les plus hautes valeurs marchandes au monde.

La valeur de cette confrontation est estimée à environ 3 milliards d'euros, selon la plateforme Transfermarkt, en additionnant les valeurs marchandes des joueurs des sélections de l'entraîneur Thomas Tuchel (1,482 milliard d'euros) et de l'entraîneur Luis de la Fuente (1,432 milliard d'euros).

En tête de ce groupe de stars figure Lamine Yamal, qui a rejoint le rassemblement de la sélection espagnole vendredi dernier.

Grâce à son impressionnant début de saison, après avoir inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives, Yamal continue de dominer la liste des joueurs les plus chers au monde, avec une valeur de 220 millions d'euros.

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Trois autres joueurs du Barça dépassent les 100 millions d'euros de valeur marchande : Pedri (150 millions d'euros), Fermín (110 millions) et Pau Cubarsí (100 millions).

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Quant à Jude Bellingham, qui affiche un niveau exceptionnel ces derniers mois, il arrive en tête de la liste des joueurs de la sélection anglaise en matière de valeur marchande, puisque celle-ci s'élève à 160 millions d'euros.

Par ailleurs, les valeurs d'Elliot Anderson (120 millions d'euros), de Declan Rice (120 millions) et de Rogers (120 millions) franchissent elles aussi la barre des 100 millions d'euros.

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Le poste de gardien de but attire tout particulièrement l'attention. Les trois gardiens de la sélection espagnole, figurant parmi les candidats au trophée Yachine du meilleur gardien de l'année, affichent une valeur marchande cumulée de 107 millions d'euros : Joan García (45 millions), David Raya (30 millions) et Unai Simón (22 millions).

À l'inverse, la valeur marchande des gardiens de l'Angleterre, à savoir Trafford (35 millions d'euros), Pickford (13 millions) et Steele, n'atteint pas les 50 millions d'euros.

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Aux côtés de Pau Cubarsí, la liste des défenseurs au grand potentiel comprend Dean Huijsen, dont la valeur s'élève à 60 millions d'euros, et Konsa (50 millions).

Ce qui frappe également, c'est le grand écart de valeur marchande entre le vainqueur du Ballon d'Or, Harry Kane (60 millions d'euros), et Lamine Yamal (220 millions), même si la raison en est évidente dans ce cas de figure : la différence d'âge, qui atteint 14 ans entre les deux hommes.

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En effet, le 13 juillet dernier, Lamine Yamal a fêté son dix-neuvième anniversaire, et 15 jours plus tard seulement, Kane soufflait 33 bougies pour célébrer le sien.

Nul doute que la liste des grands joueurs ne s'arrête pas là. On trouve des latéraux comme Pedro Porro (45 millions d'euros) et Cucurella (60 millions), des milieux offensifs comme Eze (60 millions), Barrios (70 millions) et Baena (45 millions), ainsi que des ailiers comme Nico (40 millions) et Gordon (80 millions).

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Tous ces noms se réunissent en un mélange footballistique d'exception, lors de cette confrontation hors du commun au caractère si particulier, sur la pelouse du stade Metropolitano.