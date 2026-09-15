Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, maintient la position de son pays dans le litige lié à la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 face au Sénégal, affirmant que le Maroc continuera de défendre ses droits et de s'en remettre aux lois et règlements en vigueur, alors que se rapproche la date de l'audience du Tribunal arbitral du sport (TAS), fixée au 8 octobre prochain.

Lekjaa s'est exprimé dans un long entretien accordé au magazine « Jeune Afrique », dont le journal « Al-Shorouk » a repris les principaux éléments. Il y a abordé plusieurs dossiers, au premier rang desquels la crise de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, ainsi que les ambitions du Maroc d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030.

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Le président de la Fédération royale marocaine de football a affirmé que son pays est attaché à l'application de la loi et des règlements, soulignant que la position du Maroc dans la crise de la finale de la Coupe d'Afrique des nations n'est liée à aucune autre considération, mais qu'elle repose sur les règles de la compétition et le fair-play.

Lekjaa a expliqué que la Fédération marocaine estime que la partie sénégalaise a enfreint le règlement lors des évènements de la finale, après que les joueurs et le staff technique eurent quitté le terrain, considérant que de tels agissements ne peuvent être dissociés des règles encadrant les compétitions internationales.

Il a indiqué que la Fédération internationale de football (FIFA) a, par la suite, apporté des modifications à certaines règles dans le but de durcir les sanctions liées à ce type de cas, ce qui renforce, selon lui, l'importance du respect du règlement et le refus de toute pratique susceptible de porter atteinte aux règles de la compétition.

Lekjaa a affirmé sa confiance dans la voie juridique choisie par le Maroc pour défendre sa position, soulignant que la Fédération marocaine continuera de saisir les instances compétentes afin de protéger ses droits et de garantir l'application des règles à tous.

L'audience du 8 octobre n'est pas la fin de l'affaire

À propos de l'audience du Tribunal arbitral du sport (TAS) prévue le 8 octobre prochain, Lekjaa a expliqué que cette audience représente une étape dans un parcours juridique qui pourrait être long, et qu'elle n'est pas nécessairement l'échéance qui verra le prononcé du verdict final dans l'affaire.

Il a évoqué la possibilité de tenir d'autres audiences au cours des différentes phases d'examen du dossier, ce qui signifie que l'affaire pourrait se prolonger avant d'aboutir à une décision définitive qui tranchera le litige.

Cela intervient alors que le Maroc reste attaché à sa position juridique et souhaite obtenir une décision qui consacre, selon lui, le respect du règlement encadrant les compétitions continentales et internationales.

La finale du Mondial 2030

Le président de la Fédération marocaine est ensuite passé, dans son propos, à un autre dossier tout aussi important, lié à l'accueil de la finale de la Coupe du monde 2030, organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal.

Lekjaa a affirmé que son pays respecte toutes les procédures et règles définies par la Fédération internationale de football, y compris les visites des commissions d'inspection et les démarches adoptées pour le choix des stades et des villes qui accueilleront les matchs du tournoi.

Dans le même temps, Lekjaa a souligné que le Maroc a le droit de défendre ses chances d'accueillir la finale, en tant que représentant du continent africain dans ce dossier, affirmant que l'ambition marocaine n'entre pas en contradiction avec le respect des procédures officielles mises en place par la FIFA.

Lekjaa défend son soutien à Infantino

Dans un autre registre, Lekjaa est revenu sur sa position de soutien à Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), expliquant que ce soutien repose sur la conviction que le football peut être un moyen d'unir les peuples et de rapprocher les distances entre eux.

Il a affirmé que sa position vis-à-vis d'Infantino ne signifie pas renoncer à l'importance de développer les mécanismes de gouvernance au sein de l'institution internationale, insistant sur la nécessité de renforcer l'équilibre, la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion du football mondial.

Lekjaa a expliqué que sa vision est moins liée aux personnes qu'aux principes et aux institutions, soulignant l'importance de bâtir un système solide, capable d'établir un équilibre entre les différentes parties et intérêts au sein du football international.