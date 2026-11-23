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LaLiga n'a pas échappé à la vague de cyberattaques, devenue un phénomène mondial ces dernières années.

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Selon le journal « AS », LaLiga a confirmé ce lundi avoir été victime de ce délit entre le 14 et le 16 novembre, précisant que l'auteur, parvenu à accéder sans autorisation à ses données, « a extrait des données personnelles d'utilisateurs inscrits aux services numériques de LaLiga et de certains clubs ».

LaLiga a annoncé que son équipe de sécurité avait identifié l'origine de l'attaque.

Elle a ajouté : « Le 16 novembre, l'équipe a pris toutes les mesures nécessaires pour contenir l'attaque, stopper l'extraction des données et bloquer l'attaquant. L'incident s'est limité à cette plateforme et n'a affecté ni le reste des systèmes de la ligue ni le déroulement de la compétition. »

LaLiga continue d'évaluer les dégâts causés par cette cyberattaque et d'en déterminer toute l'ampleur.

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Elle a déclaré avoir renforcé « la surveillance du système afin de détecter toute nouvelle tentative d'attaque et de garantir une sécurité maximale à ses services numériques ».

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L'attaque a été signalée à l'Agence espagnole de protection des données (AEPD), et une plainte a été déposée auprès de l'unité centrale de lutte contre la cybercriminalité de la Police nationale, chargée de l'enquête. Les clubs concernés ont également été alertés.

Le phénomène des cyberattaques dans les stades du monde entier : une menace numérique aux portes du football

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Les cyberattaques : une menace numérique aux portes du football

Les cyberattaques ne sont plus de simples incidents techniques passagers réservés aux banques ou aux institutions gouvernementales. Ces dernières années, elles sont devenues un phénomène mondial inquiétant qui vise les plus grandes organisations et institutions sportives de la planète.

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Avec l'immense transformation numérique qu'a connue l'industrie du football, et le recours des ligues, des clubs et des confédérations continentales aux infrastructures cloud et aux plateformes numériques pour gérer la diffusion télévisée, la billetterie, l'analyse des données techniques des joueurs et la sécurisation de contrats de sponsoring se chiffrant en milliards de dollars, le sport le plus populaire au monde est devenu une cible tentante pour les pirates informatiques et les gangs de la cybercriminalité.

Les objectifs de ces attaques numériques qui frappent le monde du sport sont variés : extorsion financière au moyen de rançongiciels qui paralysent les systèmes et gèlent les bases de données, vol d'informations sensibles liées aux transferts de joueurs, aux dossiers médicaux et aux données des supporters et des abonnés, sans oublier les attaques systématiques visant à mettre hors service les serveurs de diffusion en direct aux heures de pointe. Elles provoquent ainsi de lourdes pertes financières et ébranlent la confiance des supporters comme des partenaires commerciaux.

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Le monde du football a récemment connu une série d'intrusions marquantes qui ont tiré la sonnette d'alarme : des cyberattaques ont touché de grands clubs européens, des plateformes de billetterie de grandes compétitions ont été ciblées, et des tentatives de piratage ont visé les systèmes numériques de la Premier League et de l'UEFA.

Cette escalade rapide a poussé les institutions sportives à revoir entièrement leur stratégie de sécurité et à investir massivement dans la cybersécurité et le chiffrement des données, car à l'ère du football moderne, la protection des terrains virtuels et des plateformes numériques n'est désormais pas moins importante que la sécurisation des tribunes et de la pelouse.