3 erreurs qui exigent des réponses immédiates : un communiqué officiel s'en prend à l'arbitrage en Liga

La Real Sociedad a publié un communiqué officiel dans lequel elle s'en est prise aux décisions arbitrales du derby basque face à l'Athletic Bilbao, remporté par ce dernier (2-1), contestant un penalty accordé contre son joueur Jon Mikel Aramburu et réclamant des explications sur les erreurs qui ont accompagné la révision de l'action via l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Le communiqué indique que le club refuse de considérer ce qui s'est produit comme un simple dysfonctionnement technique, affirmant que l'incident a été marqué par une série de trois erreurs consécutives ayant modifié de manière irréversible le cours de la rencontre, et soulignant que ce qui s'est passé au stade de San Mamés a dépassé les limites de l'erreur arbitrale habituelle.

La Real Sociedad ajoute que la première erreur a résidé dans une mauvaise appréciation de l'arbitre, qui a accordé un penalty sans remarquer que le joueur de l'équipe avait touché le ballon avant le contact avec l'attaquant de l'Athletic Bilbao, ce que le club a considéré comme une décision erronée ayant directement influé sur le déroulement du match.

Le communiqué poursuit en indiquant que la deuxième erreur concerne un grave dysfonctionnement procédural au sein de la salle de la VAR, après que les responsables chargés de la révision des images n'ont pas réussi à identifier le fait que le joueur de la Real Sociedad avait touché le ballon auparavant, alors même que les images disponibles prouvaient que ce contact avait eu lieu avant le choc avec l'attaquant de l'équipe adverse.

Le club a précisé que la troisième erreur était liée à un problème de synchronisation du ballon connecté, soulignant que la commission technique des arbitres a reconnu sa responsabilité quant à l'existence d'un retard compris entre une et deux images, soit l'équivalent de 20 à 40 millisecondes, dans le signal émis par le ballon, et affirmant que ce dysfonctionnement a perturbé les responsables de la révision de l'action et les a induits en erreur au moment de prendre leur décision.

La Real Sociedad a réclamé à la commission technique des arbitres des réponses claires et immédiates sur trois points, relatifs au protocole de vérification en vigueur au sein de la salle de la VAR, à l'entité chargée du calibrage de la puce présente dans le ballon et de la garantie de son bon fonctionnement, ainsi qu'aux mécanismes de contrôle utilisés pour détecter de tels manquements avant la prise des décisions arbitrales.

Le club a conclu son communiqué en affirmant que des excuses pour une erreur n'ayant duré qu'une fraction de seconde ne suffisent pas à remédier à ce qui s'est passé, insistant sur la nécessité de réviser et de réformer les protocoles technologiques utilisés dans l'arbitrage, ceux-ci étant devenus sujets à caution après ce dernier incident.