3 dossiers qui préoccupent Maresca : la solidité de Manchester City, sa position sur Ayoub Bouaddi et l'avenir de Haaland

Enzo Maresca, le manager de Manchester City, a adressé plusieurs messages avant la rencontre face à Ipswich Town lors de la septième journée de Premier League, évoquant ses ambitions de réaliser un départ historique, la défaite de son équipe contre le Paris Saint-Germain, l'avenir d'Erling Haaland, ainsi que l'affaire controversée qui entoure le club. L'entraîneur italien a révélé que les pressions extérieures n'ont pas eu d'effet négatif sur l'équipe, mais ont au contraire renforcé la cohésion entre les joueurs et les supporters, insistant sur le fait que sa concentration est tournée vers la récolte de victoires.

Maresca a affirmé que son attention était focalisée sur la victoire face à Ipswich, expliquant qu'un succès offrirait à son équipe la possibilité d'atteindre sept victoires consécutives et 21 points.

Il a déclaré que les records ne prennent leur véritable valeur que s'ils se traduisent par des trophées en fin de saison, soulignant l'importance de gérer avec précision les minutes de jeu des joueurs, que ce soit avec le club ou avec leurs sélections nationales.

Il a ajouté que la densité du calendrier impose une rotation, mais qu'elle donne aussi au staff technique l'occasion de mieux connaître le potentiel des joueurs à travers les entraînements et les matches.

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L'entraîneur italien s'est montré satisfait de la réaction de son équipe durant la période écoulée, malgré la difficulté du calendrier, qui a vu un déplacement à Anfield face à Liverpool puis une confrontation avec le Paris Saint-Germain.

Il a indiqué que la solidarité entre le club, les supporters et les joueurs a aidé l'équipe à gérer ces circonstances, assurant que la rencontre face à Ipswich n'est pas moins importante, en termes de points, que les grands rendez-vous.

Au sujet du bruit qui entoure le club, Maresca a expliqué que la meilleure réponse consiste à enchaîner les victoires, citant le succès de son équipe à Anfield et sa volonté de poursuivre sur cette dynamique positive.

Il a ajouté que les pressions extérieures ont, selon lui, contribué à renforcer la cohésion du club, des supporters et de l'équipe, rappelant les propos de Ruben Dias sur le fait que certains ne souhaitent pas voir Manchester City gagner.

Maresca revient sur la défaite face au PSG

Maresca a estimé que la défaite contre le Paris Saint-Germain comporte des leçons importantes, expliquant que Manchester City a gâché des occasions avant d'encaisser le premier but, dont une opportunité pour Rayan Cherki et un coup franc tiré par Enzo, en plus d'un corner conclu par une frappe sur la barre transversale.

Il a souligné que le fait d'encaisser le premier et le deuxième but en peu de temps a déréglé le positionnement des joueurs et rompu l'équilibre, mais il a salué la prestation de l'équipe en seconde période, estimant qu'elle méritait un meilleur résultat.

Il a assuré qu'affronter l'une des meilleures équipes d'Europe constitue une occasion importante d'apprendre et de progresser, aussi bien pour lui que pour les joueurs.

Il a également décrit le regroupement des joueurs sur la pelouse pendant le match comme un geste positif, reflétant leur envie de renforcer l'esprit collectif après des moments difficiles.

« Je préfère gagner 1-0 » : Maresca critique les buts encaissés

L'entraîneur de Manchester City a insisté sur l'importance d'améliorer le secteur défensif, affirmant qu'il préférait gagner sur un score vierge plutôt que de s'imposer 5-3.

Il a expliqué que marquer des buts traduit la capacité de l'équipe à se créer des occasions, mais que cela ne diminue en rien la nécessité de développer le rendement défensif et de réduire les erreurs qui permettent aux adversaires de trouver le chemin des filets.

Évoquant les exigences du milieu de terrain, il a indiqué que certains matches réclament davantage de puissance et d'agressivité, mais que cela ne signifie pas forcément s'appuyer sur trois joueurs à vocation défensive, puisque tout dépend du plan de jeu de chaque rencontre.

Maresca a salué les qualités de Bouaddi, assurant qu'un joueur de talent ne se contente pas de livrer une bonne prestation, mais contribue aussi à élever le niveau de ses coéquipiers.

Haaland va-t-il bénéficier de temps de repos prochainement ?

Maresca a révélé que le staff technique étudiait la possibilité d'accorder à Erling Haaland une période de repos, en raison de l'enchaînement des matches et de la multiplication des échéances internationales et nationales.

Il a précisé que cela ne concerne pas uniquement l'attaquant norvégien, mais un ensemble de joueurs qui jouent en permanence avec Manchester City et avec leurs sélections nationales, assurant qu'il est indispensable de les ménager au moment opportun.

L'entraîneur italien a également affirmé sa confiance totale dans la direction de Manchester City, indiquant qu'il ne voyait pas la nécessité de recourir à des avis extérieurs au club pour comprendre l'affaire qui l'entoure.

Il a déclaré respecter le droit de chacun d'exprimer son opinion, qu'il soit d'accord ou non, mais qu'il préférait attendre le verdict final avant de porter un jugement.

Il a ajouté avoir discuté à plusieurs reprises avec les dirigeants du club, qui lui ont fourni des éclaircissements sur la situation, soulignant que sa confiance dans la direction a été l'une des raisons de son arrivée dans l'équipe.

Maresca raconte les coulisses de sa rencontre avec Guardiola

Maresca a évoqué sa rencontre avec Pep Guardiola après le match contre le Paris Saint-Germain, expliquant qu'ils ont discuté des événements de la rencontre et de ses deux périodes.

Il a indiqué que l'entraîneur espagnol s'était montré heureux d'être présent au stade et positif quant à ce qu'il avait vu, ajoutant que son apparition a réjoui les supporters, car ce stade restera toujours sa maison.

Maresca a démenti que Guardiola ait parlé aux joueurs après la rencontre.

Maresca défend Fernandez

Maresca a fait l'éloge de la personnalité de Fernandez, le décrivant comme un homme courtois, professionnel et doté d'un grand cœur, soulignant que l'image qu'en ont certains peut différer de sa véritable personnalité.

Il a affirmé connaître les membres de sa famille, dont son père, sa mère, son épouse et ses enfants, estimant qu'il s'agissait d'une personne formidable.

Au sujet de la séquence où Fernandez a poussé l'arbitre, Maresca a expliqué que le joueur ne l'avait pas fait intentionnellement, et que ce qui s'était produit était un geste spontané, quelque peu amusant.

Maresca félicite Foden et met en garde contre Ipswich

Maresca a assuré que Phil Foden s'entraînait bien et que les signaux concernant son niveau étaient positifs, malgré la période difficile qu'il a traversée depuis la trêve internationale et son expulsion face à Manchester United qui a suivi.

Il a précisé que Foden était disponible pour affronter Ipswich, mais que le staff technique trancherait sur la composition de départ en fonction du calendrier chargé.

En conclusion, Maresca a mis en garde contre la difficulté de la rencontre, soulignant qu'Ipswich a disposé d'une semaine complète pour se préparer, alors que Manchester City a joué un match il y a seulement 48 heures.

Il a affirmé que ce match représentait une occasion importante de récolter trois nouveaux points et de porter l'écart avec le deuxième du classement à six points, insistant sur la nécessité de poursuivre la série de victoires et de ne pas se laisser distraire par les pressions extérieures.