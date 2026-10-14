3 changements et une surprise : Mourinho rappelle Vinicius dans le onze du Real Madrid face à la Roma

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé le onze de départ de son équipe pour le match face à son hôte italien, l'AS Roma, ce mercredi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le onze de départ est marqué par le retour du Brésilien Vinicius Junior pour mener l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé, parmi les 3 changements effectués par Mourinho par rapport au match contre Villarreal en Liga.

Outre le retour de Vinicius, la ligne défensive enregistre également le retour de Denzel Dumfries et de Marc Cucurella aux postes de latéral droit et de latéral gauche respectivement, au détriment du duo Alexander-Arnold et Álvaro Carreras.

L'entraîneur portugais a créé la surprise en préférant maintenir Yan Diomande dans le onze de départ pour la rencontre de ce soir, et en décidant d'écarter Arda Güler, qui affiche un niveau remarquable depuis le début de la saison en cours.

Le Real Madrid cherche à poursuivre sa série de victoires en Ligue des champions, après son succès face à l'Inter Milan lors de la journée inaugurale.

Le onze du Real Madrid est le suivant :

Gardien de but : Thibaut Courtois.

Défense : Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella.

Milieu de terrain : Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Attaque : Yan Diomande, Vinicius Junior, Kylian Mbappé.