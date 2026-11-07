Les dernières heures ont été marquées par l'entrée de plusieurs puissantes alliances dans une lutte acharnée pour acquérir la propriété du club saoudien d'Al-Ittihad au cours de la prochaine période.

Des rapports de presse avaient confirmé que le Fonds public d'investissement saoudien examinait plusieurs dossiers soumis pour l'acquisition du « Doyen », avec des prévisions selon lesquelles ces procédures s'étendraient jusqu'à la fin de l'année prochaine.

Le journal saoudien Arriyadiyah a indiqué que trois alliances d'investissement avaient manifesté leur intérêt pour l'opération de rachat, la première étant l'alliance entre la famille américaine Glazer et l'homme d'affaires Wael Jamjoom.

Une autre alliance américano-saoudienne souhaite acquérir le club de Djeddah, entre le prince Saad ben Abdullah et l'homme d'affaires américain Joshua Harris, copropriétaire de plusieurs clubs aux États-Unis et en Angleterre.

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Si cette alliance réussit l'opération de rachat, elle a l'intention de nommer Hamad Al-Sunaie, ancien président du club d'Al-Ittihad, au poste de directeur exécutif.

Quant à la troisième alliance, elle réunit la société Sidra Capital et BlueFive Capital, menée par Abdulrahman et Sultan, les deux fils de Khaled ben Mahfouz, ancien membre d'honneur d'Al-Ittihad.

Selon le même journal, l'alliance entre Sidra Capital et BlueFive Capital est la plus proche de racheter le club saoudien, après avoir présenté l'offre financière la plus élevée, en plus de la solidité de son dossier d'investissement et du respect des critères de qualification.

Cette dernière alliance devance ses concurrents en matière de solvabilité financière, de sources de financement et de structuration de l'investissement, ainsi que de vision stratégique pour développer le club sur les plans sportif et commercial, ce qui lui confère l'avantage à l'heure actuelle.

Rappelons qu'Al-Hilal a été le premier club parmi les quatre grands à sortir du giron du Fonds public d'investissement saoudien, après que 70 % de ses actions ont été transférées à la société Kingdom Holding, détenue par le prince Al-Waleed ben Talal, en avril dernier.