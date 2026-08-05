29 millions d’euros ne suffisent pas pour Feyenoord : Givairo Read a une option en moins

Givairo Read ne poursuivra pas sa carrière à l’AS Roma, rapporte De Telegraaf ce mercredi matin. Le latéral de 20 ans reste donc provisoirement à Feyenoord.

La Roma n’est pas parvenue à trouver un accord avec Feyenoord au cours des dernières semaines et s’est donc rabattue sur Nahuel Molina (28 ans), de l’Atlético de Madrid.

Selon les médias internationaux, Molina ne devrait pas coûter plus de dix-sept millions d’euros à la Roma et constitue ainsi une alternative moins chère à Read.

Le journaliste Yorick Hokke en sait davantage sur la dernière offre venue de la capitale italienne. « La dernière offre de la Roma pouvait, via des bonus, grimper jusqu’à au moins 29 millions d’euros, mais Feyenoord ne l’a pas acceptée non plus. »

Feyenoord avait déjà auparavant refusé plusieurs offres de Nottingham Forest. Le contrat de Read court encore jusqu’à la mi-2029.

Le directeur technique Devy Rigaux ne collabore donc pas si facilement à un départ de Read. Les rumeurs persistantes sur une clause dans son contrat peuvent désormais elles aussi être jetées à la poubelle.

Rigaux et Feyenoord souhaitent de préférence renégocier et prolonger le contrat en cours du talentueux Read, ajoute encore Hokke.