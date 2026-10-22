Le partenariat avec le groupe mondial Viessmann rapportera 250 millions d’euros au club munichois, selon les médias.

Après adidas (entrée au capital en 2002 pour 77 millions d’euros), Audi (2010, 90 millions) et Allianz (2014, 110 millions), l’entreprise devient le quatrième actionnaire du numéro un du football allemand, aux côtés de l’actionnaire majoritaire, le FC Bayern eV. Conformément aux statuts, ce dernier doit conserver 70 % des parts.

Le spécialiste des technologies de chauffage Viessmann acquiert désormais un bloc de parts initialement fixé à 5 %. La transaction s’effectuant dans le cadre d’une augmentation de capital, cette participation représente, après calcul, près de 6,7 %. Les trois autres actionnaires détiendront alors chacun un peu moins de 7,8 %.

FC Bayern : le conseil de surveillance, dont fait partie Uli Hoeneß, va être élargi

Max Viessmann, patron de l’entreprise, devrait intégrer le conseil de surveillance du club munichois dans le cadre de l’accord. Présidé par Herbert Hainer et comptant également parmi ses membres les anciennes grandes figures du club Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, cet organe devrait passer de neuf à dix membres.

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Le nouvel actionnaire, avec lequel le club entretient déjà des relations commerciales depuis 2018, défend « comme le FC Bayern des valeurs telles que la tradition, l’ambition et l’innovation », a déclaré Hainer. Cette opération « renforce la structure de l’actionnariat de la FC Bayern München AG », a-t-il ajouté, avant de souligner : « En outre, une assise financière encore nettement renforcée accroît notre marge de manœuvre à une époque de changement permanent. »

Max Viessmann a déclaré que son entreprise souhaitait, « en tant qu’entreprise familiale de quatrième génération, apporter à cette collaboration non seulement des capitaux, mais aussi notre expérience entrepreneuriale. Nous voulons contribuer à la force du FC Bayern, un club doté d’une identité propre, indépendant sur le plan économique et performant sur la durée. »

Viessmann siège déjà au conseil consultatif du FC Bayern München eV. Selon les parties concernées, cette nouvelle collaboration porte « notamment sur des projets dans les domaines du développement durable, de l’internationalisation et de la numérisation ».

Viessmann est présent dans plus de 40 pays et emploie environ 6 000 personnes dans son activité industrielle principale, pour un chiffre d’affaires annuel d’environ deux milliards d’euros. Le groupe s’investit depuis de nombreuses années dans le sport.