La Ligue de football espagnole « LaLiga » a réalisé une analyse approfondie sur l'impact du développement des jeunes talents sur la réussite sportive et économique du football espagnol, en s'appuyant sur le sacre de l'Espagne à la Coupe du monde 2026 et sur le bilan cumulé des résultats des sélections espagnoles masculines, féminines et de jeunes au cours de la dernière décennie, ainsi que sur les répercussions de ce modèle sur les succès obtenus par les clubs en première division espagnole (LaLiga EA Sports) et en deuxième division espagnole (LaLiga Hypermotion).

Les données montrent que l'investissement durable dans la formation des talents est devenu l'un des principaux moteurs de la compétitivité du football espagnol à l'échelle mondiale.

L'étude, réalisée par le département des projets de football de LaLiga, responsable de l'élaboration du plan national des académies des clubs de la Ligue, révèle que l'Espagne est la sélection européenne la plus performante sur la scène internationale au cours des dix dernières années, avec un total de 23 titres remportés par les sélections masculines et féminines, que ce soit au niveau de l'équipe première ou des catégories d'âge.

Elle est suivie, avec un écart important, par l'Allemagne avec neuf titres, l'Angleterre avec sept, la France et le Portugal avec six titres chacun, les Pays-Bas avec cinq et l'Italie avec quatre.

Depuis 2016, on observe une accélération notable du rythme de ces succès sportifs, parallèlement à la consolidation du travail mené par les clubs, la Fédération espagnole et LaLiga dans le domaine de la formation et du développement des jeunes talents, à travers le réseau d'intelligence collective des rencontres des académies depuis 2016 et le plan national d'amélioration et de développement des académies de football lancé en 2022.

Juan Florit, directeur du département des projets de football de LaLiga, a déclaré : « Les données montrent que l'engagement à long terme dans le développement des jeunes talents représente une stratégie qui produit des résultats sur les plans sportif et économique.

À LaLiga, nous travaillons main dans la main avec les clubs pour les aider à renforcer les processus de développement des joueurs, à partager les connaissances et à élever les standards de qualité de leurs académies, tout en respectant l'identité et la philosophie de chaque club. Les projets qui maintiennent un investissement durable dans la formation créent de plus grandes opportunités pour leurs joueurs et une valeur plus élevée pour leurs clubs, ainsi que de plus grands succès pour le football espagnol dans son ensemble, que ce soit au niveau des clubs ou des sélections. Pour nous, l'importance ne réside pas seulement dans les grands résultats, mais aussi dans le parcours qui permet de les atteindre et de les maintenir dans le temps. »

La génération des champions du monde, fruit des académies du football espagnol :

L'un des résultats les plus marquants de l'analyse réside dans le lien étroit entre le succès de la sélection sacrée championne du monde et le travail accompli au sein du système de formation des joueurs dans les clubs.

Selon l'étude, 25 joueurs sur les 26 convoqués par l'Espagne pour disputer la Coupe du monde 2026 sont passés par les systèmes des académies avant d'atteindre le niveau de l'élite, avec la présence directe de 11 clubs de LaLiga parmi les clubs ayant contribué à la formation des joueurs de la sélection championne. Ce chiffre confirme que le succès de la sélection n'est pas le fruit du travail d'un nombre limité d'académies, mais le résultat d'un système de formation vaste, diversifié et interconnecté.

Les clubs ayant contribué à la formation des joueurs de la sélection espagnole sacrée championne du monde, et qui ont ensuite été transférés vers d'autres clubs, ont généré plus de 466 millions d'euros de recettes issues des transferts de ces joueurs tout au long de leur carrière, sans compter d'éventuels revenus supplémentaires provenant des droits de formation ou d'autres mécanismes de solidarité et d'indemnisation.

À ce chiffre s'ajoute la valeur générée par les joueurs qui sont toujours dans leurs clubs d'origine. En effet, les neuf champions du monde qui évoluent encore dans les clubs où ils se sont formés représentent environ 545 millions d'euros de valeur sportive et de valeur d'actifs, ce qui épargne à leurs clubs des coûts importants sur le marché des transferts et en fait des actifs stratégiques pour leurs clubs.

Davantage de diplômés des académies signifie davantage de compétitivité :

Le rapport révèle également l'existence d'une relation entre le recours aux joueurs formés au sein des clubs et la performance sportive dans les compétitions.

Au cours de la saison 2025/2026, LaLiga s'est de nouveau hissée en tête des cinq grands championnats européens en termes de pourcentage de minutes disputées par les diplômés des académies, avec un taux de 20,1 % du total des minutes, devant le championnat français (16,1 %), le championnat allemand (11,9 %), le championnat anglais (8,3 %) et le championnat italien (7,6 %).

De plus, nombre des clubs qui accordent le plus de temps de jeu aux joueurs issus de leurs académies figurent parmi les projets les plus compétitifs du football espagnol. Au cours de la saison 2025/2026, se sont distingués l'Athletic Bilbao (69,5 % des minutes pour les diplômés de l'académie), la Real Sociedad (55,2 %), le Barcelone (47,5 %), le Celta Vigo (43,1 %), Osasuna (26,1 %) et Séville (25,0 %), suivis de Valence avec 23,8 % et du Real Madrid avec 23,1 %.

Ces données montrent que l'investissement dans les talents développés au sein du club n'est pas seulement compatible avec la compétition au plus haut niveau, mais peut aussi se transformer en un avantage compétitif durable sur les plans sportif et économique, les taux de recours aux diplômés des académies étant largement liés aux premières places du classement final.

Cette relation entre le développement des talents et la compétitivité apparaît également en LaLiga Hypermotion. Les trois clubs qui ont réussi à monter en LaLiga EA Sports, à savoir le Real Racing Club, le Deportivo La Corogne et Malaga, figurent parmi les clubs qui accordent le plus de temps de jeu aux joueurs développés en interne.

Malaga domine la compétition avec 57,3 % des minutes jouées par les diplômés de son académie, tandis que le Racing, avec 21,4 %, et le Deportivo, avec 17,7 %, comptent parmi les projets qui s'appuient largement sur les talents qu'ils ont eux-mêmes formés.

De même, les trois clubs figurent parmi les équipes comptant le plus grand nombre de diplômés de leurs académies dans leurs effectifs, avec 11 joueurs pour Malaga, 9 joueurs pour le Racing et 6 joueurs pour le Deportivo, ce qui renforce l'idée que l'investissement dans la formation peut constituer un facteur décisif dans la réalisation du succès sportif.

Goal / La liga

Un modèle qui forme des joueurs plus complets et plus adaptables :

L'analyse identifie également une caractéristique distinctive des joueurs formés au sein du système espagnol : leur capacité d'adaptation.

La comparaison entre la sélection sacrée au Championnat d'Europe des nations 2024 et la sélection victorieuse de la Coupe du monde 2026 révèle que l'Espagne a réussi à remporter les titres avec des styles de jeu nettement différents. Alors que la sélection championne d'Europe se caractérisait par un style plus direct et davantage axé sur les transitions, la sélection championne du monde s'est distinguée par un style plus collectif et fondé sur la possession. La capacité des mêmes joueurs à afficher des niveaux remarquables dans les deux contextes témoigne de la valeur d'un modèle axé sur la formation intégrale du joueur, si bien que la caractéristique distinctive du joueur diplômé des académies espagnoles est d'être un « joueur complet ».

Un investissement stratégique pour l'avenir :

Ces données renforcent la vision sur laquelle repose le plan des académies mené par LaLiga en collaboration avec les 42 clubs professionnels de LaLiga EA Sports et de LaLiga Hypermotion, une stratégie à long terme visant à consolider le leadership international du modèle espagnol de formation des joueurs grâce à l'amélioration continue des structures, des méthodologies, des ressources, de l'accompagnement intégral des joueurs et de la transition vers le football professionnel. Le plan comprend des indicateurs de performance clés spécifiques relatifs à la protection des joueurs, à l'amélioration des infrastructures, au double cursus alliant sport et éducation, et à la protection des mineurs.

Au cours des dernières années, LaLiga a également œuvré à diffuser ce modèle à l'échelle mondiale grâce à la collaboration avec des clubs, des fédérations et des ligues internationales dans des pays tels que l'Irak, la Chine, le Vietnam et le Pérou, où ont été mis en œuvre des projets allant du conseil visant à créer des structures de football pour les jeunes à partir de zéro aux programmes de formation des directeurs d'académies et des entraîneurs des catégories d'âge.