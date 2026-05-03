L'Inter a été sacrée championne d'Italie dimanche soir. Les Milanais n'ont pas livré un match impressionnant contre Parme, mais ils ont finalement pris le dessus et ont pu ajouter un nouveau trophée à leur impressionnant palmarès.

Dès la dixième minute, les Nerazzurri ont failli ouvrir le score : bien servi par un centre dosé de Nicolò Barella, Denzel Dumfries, encore très actif, a placé une tête qui a frôlé le cadre, le ballon filant juste à côté du poteau.

Parme, solide et bien organisé défensivement, s’est toutefois créé une occasion de taille. L’attaquant argentin Mateo Pellegrino a tenté une frappe soudaine, mais a complètement manqué sa volée.

Sans éclat, les locaux se créent pourtant la plus grosse occasion de la première période : après une combinaison rapide dans la surface, Barella hérite du ballon, frappe, voit sa tentative heurter la barre puis le dos du gardien sans franchir la ligne. Marcus Thuram ne peut pas non plus profiter du rebond, Zion Suzuki repoussant brillamment sa reprise.

Le premier but est finalement tombé juste avant la mi-temps : bien lancé en profondeur par Piotr Zieliński, Thuram a conclu l’action d’une frappe croisée qui a offert l’avantage à l’équipe de Cristian Chivu.

La seconde période, pauvre en occasions, a dû attendre la 70e minute pour frémir : bien servi par Dimarco, Mkhitaryan, entré en jeu, a vu sa reprise manquée filer hors cadre.

Peu après, Dimarco a offert un centre parfait à Dumfries, mais le latéral droit a tiré bien au-dessus du cadre.

Le deuxième but est finalement tombé, scellant définitivement le titre de champion national. Mkhitaryan, parfaitement servi par Lautaro Martínez, n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets : 2-0.

À cinq minutes de la fin, Parme pensait réduire le score, mais l’arbitre refusait le but pour hors-jeu. Dans la foulée, l’Inter croyait à un troisième but, toutefois une frappe de Davide Frattesi était repoussée in extremis.