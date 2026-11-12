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Dans un moment où le cœur du football espagnol s'est brisé, tout le monde s'est tenu aux côtés d'une même famille. Ce ne sont pas seulement les tribunes qui ont fait silence, mais un stade tout entier, avant que ce silence ne se transforme en une vague d'amour et de soutien qui ne s'est jamais arrêtée.

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Quelques jours après le drame qui a secoué le monde entier, la famille de Jesús de Miguel a annoncé avoir reçu plus de 213 000 euros collectés via une campagne de financement participatif, dans un message de remerciement émouvant où elle a affirmé que chaque geste, aussi minime fût-il, avait une immense valeur.

La famille a déclaré, dans un communiqué officiel publié par l'agence espagnole « AFE » : « Nous avons bien reçu les dons de la campagne de financement participatif lancée par le footballeur Fran Sol, et nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements et notre gratitude à tous pour ce flot d'amour et de soutien que nous avons reçu. »

Le communiqué ajoute : « Nous avons été profondément touchés de voir un si grand nombre de personnes se mobiliser autour de cette initiative. Chaque geste généreux signifie énormément pour nous, et nous voulons que vous sachiez que nous avons accueilli toutes ces marques de bienveillance avec un amour infini. »

La famille a affirmé : « Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué par leurs gentils messages, des mots qui paraissaient simples mais qui portaient tout le sens de la gratitude pour une famille encore sous le choc, et qui tente de trouver dans la solidarité de milliers de personnes autour d'elle un peu de réconfort. »

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Les détails de la campagne ont révélé une mobilisation exceptionnelle au sein du milieu sportif et au-delà. En tête des donateurs figurent des personnalités de premier plan, parmi lesquelles le président du club de Cadix, Cristian Ceipitn, qui a fait don de 15 000 euros, et le président du club de Ceuta, Luhay Hamido, qui a fait don de 3 500 euros.

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Les joueurs ont également contribué de manière remarquable : Pedro Porro a fait don de 3 500 euros et Marc Bartra de 3 000 euros, tandis qu'Álex Remiro et Borja Iglesias ont fait don de 2 500 euros chacun.

Les détails du drame remontent au lundi 2 novembre, lorsqu'un match ordinaire entre Tenerife et Andorre s'est transformé en une tragédie qui a secoué le monde du football. Le score était alors de deux buts partout lorsque Jesús de Miguel s'est élancé vers un ballon haut, au moment même où le gardien Owono sortait de ses buts pour s'en emparer.

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Le silence s'est abattu sur tout le stade après qu'Owono a sauté et percuté le joueur espagnol avec une force considérable, provoquant chez lui un arrêt cardiaque. Le gardien de la Guinée équatoriale a reçu un carton rouge direct, tandis que de Miguel a reçu les premiers secours immédiatement sur la pelouse, dans la stupeur des joueurs et des supporters. Après des heures d'angoisse, son décès a été annoncé le lendemain, faisant de ce match un souvenir douloureux et inoubliable.

Owono lui-même a exprimé sa profonde tristesse, déclarant : « Ce sont les jours les plus difficiles de ma vie, j'ai énormément de mal à exprimer mes sentiments et je suis incapable d'assimiler ce qui s'est passé. Je ressens une immense douleur d'avoir perdu Jesús, je pense à lui, à sa famille et à tous ceux qui l'aimaient. »

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Il a poursuivi : « Je sais qu'il y a de nombreuses questions à régler, et j'affronterai tout ce qui viendra avec le plus grand respect. Mais pour l'instant, je ne peux penser à rien d'autre qu'à Jesús et à la douleur que nous vivons. Repose en paix, Jesús. »

Aujourd'hui, après que les dons sont parvenus à la famille du défunt, cette campagne prouve que la solidarité reste plus forte que le chagrin, et que la mémoire de Jesús de Miguel demeurera vivante dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et de ceux qui ne l'ont pas connu, mais qui ont ressenti sa perte comme s'il était l'un des leurs.