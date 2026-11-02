Avec une équipe composée principalement de joueurs U19, Türkgücü Munich a sombré 6-1 face au Wacker Munich en Landesliga Südost, il y a deux week-ends. Ceux qui auraient normalement dû jouer étaient tous assis dehors, en survêtement, sur des bancs en bois, et regardaient le match. Ils avaient choisi de faire grève.

Le boycott ne visait expressément pas le club, mais uniquement l’entraîneur Slaven Skeledzic. « Notre objectif n’était pas, et n’est toujours pas, de nuire au club, mais de provoquer un changement afin que nous puissions à nouveau jouer ensemble au football pour Türkgücü Munich avec plaisir et une totale conviction », ont déclaré les joueurs dans un communiqué.

Des tensions seraient déjà apparues une semaine plus tôt, après la défaite 3-0 contre Eggenfelden, dernier du classement. Selon certaines informations, les joueurs protestent contre la fermeté de leur entraîneur. Comme le rapporte Bild , Skeledzic, 54 ans, aurait notamment demandé à de jeunes joueurs de venir plus tôt à l’entraînement et crié sur des joueurs.

Vendredi dernier, Türkgücü a ensuite annulé son match sur le terrain du VfB Hallbergmoos-Goldach. Fait curieux, les joueurs l’auraient appris non par une communication interne, mais par une notification de la Fédération bavaroise de football (BFV).

« Nous voulions jouer et nous étions prêts. Quand nous avons vu l’annulation, nous sommes tous restés stupéfaits », a déclaré le capitaine Burhan Bahadir, cité par FuPa. L’équipe avait effectué deux séances sans l’entraîneur pour préparer ce déplacement dans le nord de Munich.

Les mesures dont menace la direction du club

Skeledzic et la direction du club ont affiché leur unité et rejeté les accusations des joueurs. « J’ai un sens de la justice très développé. Et cet homme est accusé à tort », a déclaré à Bild Ertürk Alagöz, président de Türkgücü. « Je préfère cesser les activités du club plutôt que de céder face à ces joueurs. »

Skeledzic a qualifié la démarche de l’équipe de « totalement disproportionnée ».

Dimanche après-midi, un communiqué a été publié sur le compte Instagram du club. La direction y adresse de graves reproches aux joueurs et à un « entourage surchauffé ». « Certains cadres de l’équipe se sont, par exemple, délibérément mis d’accord pour ne pas respecter les tactiques de jeu et ont ainsi, bien sûr, semé le chaos sur le terrain », peut-on y lire.

Ce n’est pas tout : le sponsor principal, Alagöz Holding, a annoncé son retrait. Le club s’est réservé le droit de prendre des mesures contre les joueurs grévistes : « Ce comportement préjudiciable au club ne sera pas toléré. La direction utilisera donc tous les moyens à sa disposition pour s’y opposer et éviter que Türkgücü Munich ne subisse d’autres préjudices. »

Qu’a dit l’entraîneur Slaven Skeledzic du boycott des joueurs ?

Lundi, l’entraîneur Skeledzic a donné à son tour sa version des faits. Dans un long communiqué, il a vivement critiqué les grévistes et remercié la direction du club ainsi que le sponsor.

« Le boycott des entraînements et des matches évoqué par 21 joueurs constitue pour moi l’une des expériences les plus décevantes de ma carrière d’entraîneur jusqu’ici. C’était une action injustifiable. Les joueurs qui ont participé au boycott ont causé un préjudice considérable au club et à moi-même. Ce n’est pas parce qu’ils sont 21 joueurs que la situation devient pour autant plus « juste » », a écrit Skeledzic. Il s’est réservé le droit d’engager des « poursuites judiciaires » contre les « personnes impliquées ».

Le Türkgücü München e.V. a été créé en 2001 après la faillite du SV Türk Gücü München. Après trois titres de champion consécutifs, le club a évolué en 3. Liga lors de la saison 2020/21. La saison suivante, les Munichois ont dû cesser de disputer leurs matches fin mars, après 31 journées, en raison de problèmes financiers. Le club a ensuite chuté jusqu’en Landesliga, le sixième échelon.

Entre 2018 et 2022, Skeledzic a travaillé comme entraîneur adjoint de Miroslav Klose auprès des U17 du Bayern Munich et au centre de formation du club le plus titré d’Allemagne. Il a ensuite suivi Klose au SCR Altach, en Autriche, pour sa première expérience comme entraîneur principal. Depuis fin mars, il entraîne Türkgücü Munich.