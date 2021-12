21 cas de Covid-19 détectés à Bordeaux, le club s’insurge contre la FFF

Des clusters de Covid-19 sont en train de se former dans de nombreux clubs de Ligue 1 et parmi les équipes les plus touchées il y a les Girondins de Bordeaux. Au sein de l’effectif professionnel, pas moins de 21 cas ont été recensés récemment. Malgré ce raz de marée, et aussi surprenant que cela puisse paraitre, la rencontre de Coupe de France face à Brest (2 janvier) a été maintenue par la FFF.

Les Girondins jugent la situation « ridicule »

Sur son site officiel, le club aquitain a fait part de son étonnement et a mis la fédération devant ses responsabilités. Pour commencer, on a mis en avant l’absurdité de cette situation, à travers plusieurs interrogations :

L'article continue ci-dessous

"Pourquoi vouloir maintenir – à tout prix – la tenue de cette rencontre de Coupe de France alors que 16 de nos joueurs sont placés à l’isolement ? Quelles en sont les véritables raisons ? D’autant qu’il s’agit de deux formations ne disputant pas de Coupe d’Europe. À partir de combien de cas positifs dans une seule et même équipe doit-on estimer que l’équité sportive est menacée ? - Alors que le Top 14 vient d’affiner son protocole sanitaire, pourquoi la Fédération Française de Football ne fait-elle pas preuve de davantage de souplesse sur ce dossier spécifique ? Comment expliquer que des tests PCR ne soient pas rendus obligatoires dans le protocole sanitaire actuel avant ces matches de Coupe de France ? Là encore, peut-on parler d’une équité sportive quand certains clubs participant à la même compétition n’organisent pas de test ? Peut-on se réjouir de l'image positive de la Coupe de France lorsqu’un club professionnel se déplace avec un groupe composé d’une majorité de joueurs de son équipe réserve ? Jusqu’où le ridicule s’arrêtera ?"

Bordeaux affirme que toutes ces questions ont été transmises aux instances dirigeantes, mais que leur requête est restée lettre morte. Ainsi, et en dépit de ces circonstances pittoresques, ils sont toujours tenus de se présenter pour le match en question.

Gérard Lopez, le président, a ensuite personnellement haussé le ton, en défendant les intérêts de son équipe. « À ce stade de la pandémie, nous ne pouvons plus prendre le risque et nous nous devons de préserver au maximum la santé de Tous, a-t-il souligné. Le Covid touche certaines équipes et il semble clair que le virus touchera la grande majorité des clubs dans les semaines à venir. Il est donc primordial de préserver l’intérêt sportif de la compétition et de prendre en compte le fait que les équipes ne peuvent pas être soumises à cet aléa sanitaire qui fausse la donne. À ce jour, nous continuons de dialoguer avec la FFF pour envisager les meilleures solutions possibles afin d’éviter de proposer un spectacle qui ne serait pas digne de la Coupe de France ».