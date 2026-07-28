19 minutes ont suffi : Alonso montre les crocs très tôt aux stars de Chelsea

Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, a décidé de remplacer l'un de ses joueurs après seulement 19 minutes passées sur le terrain en tant que remplaçant, lors d'un match amical disputé ce mardi, avant le début de la saison.

Le nouvel entraîneur de Chelsea fait connaissance avec son équipe au cours d'une tournée de préparation en Australie et en Asie, qu'il a entamée par un match amical face au Western Sydney Wanderers, remporté par Chelsea (6-4).

Chelsea a abordé la seconde période sur un score de parité face au Western Sydney (2-2), et Alonso a pris la décision de faire entrer Omari Kellyman, âgé de 20 ans, à la place de Rayan Kavuma-Makueng avant le début de la seconde période.

Mais Kellyman n'a tenu que 19 minutes avant d'être remplacé par le talentueux joueur brésilien Estêvão, selon ce qu'a rapporté le journal « The Sun ».

Le milieu offensif a rejoint Chelsea en provenance d'Aston Villa en 2024 pour un montant de 19 millions de livres sterling.

Mais sa première saison a été plombée par des blessures à la cheville et aux ischio-jambiers, ce qui l'a écarté des plans de l'ancien entraîneur Enzo Maresca.

Kellyman a passé la saison dernière en prêt au Cardiff City, en Championship anglaise, où il a impressionné tout le monde en inscrivant 11 buts en 36 matches.

Mais si son faible temps de jeu est révélateur de quelque chose, Kellyman est confronté à une nouvelle bataille pour faire ses preuves sous la direction d'Alonso.



