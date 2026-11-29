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Raphinha n'est plus seulement un ailier qui crée des occasions et offre des solutions offensives au Barça. Ses buts à répétition ont fait de lui un sérieux prétendant au poste d'avant-centre, au point qu'il est désormais convaincu qu'il ne sera pas facile de l'écarter de ce rôle, au vu de son remarquable bilan offensif : 18 buts en Liga après seulement 14 journées.

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Dans des propos rapportés par le quotidien espagnol « Sport » après son triplé face au Deportivo La Corogne, la star brésilienne a expliqué que jouer en pointe lui procurait davantage de plaisir à marquer, précisant que tout se passait très bien pour lui et qu'il était donc heureux dans ce rôle.

Il a toutefois reconnu que ne pas marquer pesait sur son humeur, puisqu'il quitte le terrain plus contrarié que d'habitude lorsqu'il ne trouve pas le chemin des filets. Mais il a insisté sur le fait que la victoire de l'équipe restait toujours la priorité et qu'il était prêt à l'aider de toutes les manières possibles.

Le Brésilien n'a pas caché sa confiance en sa capacité à conserver sa place en attaque, sans pour autant ignorer la présence de bons attaquants dans l'effectif. Il a ensuite lié la difficulté de le déloger de ce poste à ses statistiques actuelles, un message qui illustre l'ampleur de la concurrence sur le front de l'attaque barcelonaise.

Interrogé sur qui pourrait lui prendre le poste de numéro « 9 », il a répondu : « Nous avons effectivement de bons attaquants, mais j'ai marqué beaucoup de buts maintenant, donc c'est compliqué ».

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Des appels sans ballon : Raphinha dévoile le secret de sa dangerosité

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Raphinha ne s'est pas limité à évoquer ses buts. Il a également abordé ses déplacements sans ballon, expliquant qu'ils ne visaient pas seulement à recevoir la passe, mais contribuaient aussi à créer des espaces pour ses coéquipiers, en particulier les milieux de terrain.

Il a affirmé qu'il se déplaçait toujours pour recevoir le ballon, tout en sachant que les deux défenseurs centraux le suivent souvent, ce qui ouvre des espaces que les milieux peuvent exploiter en se projetant. Il a ajouté qu'il comprenait que le ballon ne lui parvienne pas dans certaines situations, lorsqu'un coéquipier est mieux placé, soulignant que son objectif constant était de mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles pour poursuivre le jeu.

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Le Clásico n'a pas ébranlé la confiance, l'Atlético, un test sans droit à l'erreur

Raphinha est revenu sur la défaite du Barça face au Real Madrid lors du Clásico, assurant qu'elle n'avait ni entamé la confiance des joueurs ni modifié les objectifs de l'équipe pour la saison.

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Il a expliqué que cette défaite ne représentait que 3 points perdus et qu'il ne fallait pas la laisser perturber la marche de l'équipe ni remettre en question le travail accompli, rappelant que le Barça avait livré de bons matchs, y compris lors de certaines rencontres qui se sont soldées par une défaite.

Il a insisté sur l'importance de garder la confiance et de se donner à fond sur le terrain, estimant que les joueurs ne maîtrisent pas le résultat final, mais qu'ils peuvent maîtriser l'effort et la performance, un domaine dans lequel l'équipe réussit bien selon lui.

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Il a souligné qu'une saison connaît des périodes fastes et d'autres plus difficiles, mais que l'essentiel était de continuer à travailler sans laisser les mauvais résultats affecter l'état d'esprit du groupe.

Au sujet du match contre l'Atlético de Madrid, mercredi prochain, Raphinha a mis en garde contre la difficulté de la rencontre, même si une victoire offrirait au Barça un avantage supplémentaire dans la course au titre. Il a expliqué que la saison était encore longue et que le titre ne se jouerait pas avant avril ou mai, avec encore beaucoup de points en jeu.

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Il a ajouté que l'équipe ne pourrait pas se sentir rassurée tant qu'elle n'aurait pas tranché la course, et qu'elle devait au contraire redoubler de vigilance, car tous les adversaires chercheront à faire tomber le leader. Il ne faut pas, selon lui, leur offrir le plaisir de voir le Barça trébucher et perdre des points.

Il a conclu en affirmant que le Barça connaissait la force de l'Atlético de Madrid, mais qu'il disposait d'un avantage supplémentaire en jouant devant son public, précisant que les jours restants avant le match permettraient aux joueurs de se reposer et de se préparer.