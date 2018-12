17e journée de Premier League, Chelsea s'impose, Arsenal chute

À l"occasion de la 17e journée de Premier League ce dimanche, Chelsea s'est imposé à Brighton, tandis qu'Arsenal s'est incliné contre Southampton.

Pour le compte de la 17e levée de Premier League, Chelsea est allé gagner sur la pré de Brighton avec des réalisations signées Pedro au quart d'heure de jeu, puis Eden Hazard à la demie-heure de jeu. Une fois qu'ils menaient par deux buts d'écart, les Blues ont un peu levé le pied et ont ainsi concédé une réalisation de Brighton à l'heure de jeu. Inconséquente au vu du score final.

Si Chelsea s'est imposé lors de cette 17e journée, ce n'est pas le cas des Gunners. En effet, Arsenal s'est incliné sur la pelouse de Southampton 3-2 avec un doublé de Danny Ings et un autre signé Mkhitaryan et ce, malgré le retour de Laurent Koscielny en défense. Premier succès pour Southampton cette saison, tandis qu'Arsenal rechute après 4 mois et 22 matches de rang sans défaite en concédant au passage trois buts de la tête.