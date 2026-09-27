173 minutes qui révèlent la vérité : le Real Betis a-t-il eu raison de renoncer au « transfert d'Amrabat » ?

Un rapport de presse espagnol a affirmé, ce dimanche, que le Real Betis avait eu raison dans sa décision concernant le Marocain Sofyan Amrabat, joueur de l'Ajax Amsterdam.

Amrabat a évolué la saison dernière sous les couleurs du Real Betis, en prêt en provenance de Fenerbahçe, avant de rejoindre l'Ajax l'été dernier.

Sofyan a disputé 4 matchs avec l'Ajax, dont un seul comme titulaire, pour un total de 173 minutes.

Le journal « AS » a indiqué que Manuel Pellegrini, l'entraîneur du Real Betis, voulait faire revenir Amrabat l'été dernier, mais que le club a refusé de dépasser son plafond salarial pour boucler l'opération, et que le joueur marocain a finalement signé à l'Ajax.

Il a ajouté : « Les supporters du Real Betis ont vu un milieu de terrain remarquable leur filer entre les doigts, un joueur qui a été un pilier essentiel la saison dernière. »

Le journal a poursuivi : « Pourtant, la star marocaine n'a pas réussi à s'adapter à l'Ajax Amsterdam jusqu'à présent, et semble avoir baissé de niveau. »

Il a précisé : « Sofyan n'a été titulaire qu'une seule fois avec l'Ajax, avec une moyenne d'environ 25 minutes dans les autres matchs, sans s'imposer dans le onze de départ. »

Il a conclu : « Ainsi, le temps a donné raison au Betis, qui a décidé de ne pas conclure l'opération Amrabat, lequel ne s'est pas encore totalement stabilisé. »