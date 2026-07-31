170 millions de livres sterling compliquent la mission de Manchester United

Il semble que les efforts de Manchester United pour recruter Lewis Hall, l'arrière gauche de Newcastle United, se heurtent à d'importants obstacles susceptibles de reporter l'opération d'une année supplémentaire, alors que la direction des Magpies tient à conserver le joueur et que la situation financière du club s'est améliorée à la suite d'une série d'importantes transactions durant le marché des transferts estival.

Lewis Hall a attiré l'attention lors de la cérémonie de présentation du nouveau maillot extérieur de Newcastle, puisqu'il a été le seul joueur dont les déclarations ont été relayées dans le communiqué officiel du club, qui l'a décrit comme « un supporter des Magpies depuis son plus jeune âge ».

Bien que la présence de joueurs dans les campagnes promotionnelles ne signifie pas nécessairement qu'ils resteront dans leur club, plusieurs d'entre eux étant déjà partis après avoir participé à de telles campagnes, les indices actuels laissent penser que Hall restera au stade de Saint James' Park.

Lewis Hall suscite l'intérêt de Manchester United depuis plusieurs mois, mais ses chances de rejoindre le stade d'Old Trafford paraissent désormais bien moindres qu'elles ne l'étaient au mois de mai dernier, d'après ce qu'a rapporté le journal anglais «Manchester Evening News».

Cela intervient après que Newcastle a considérablement renforcé sa position financière, à la suite de la vente d'Anthony Gordon à Barcelone pour 70 millions de livres sterling, puis du transfert de Sandro Tonali à Tottenham dans une opération dont la valeur a atteint 100 millions de livres sterling.

Newcastle n'a pas besoin de vendre davantage de ses stars

Des responsables au sein de Newcastle ont affirmé, lors d'entretiens privés, que le club n'était plus contraint de vendre le moindre joueur supplémentaire durant la période de transferts actuelle, après avoir dégagé d'énormes recettes financières grâce aux dernières transactions.

Bien que la direction de Newcastle United ne ferme pas totalement la porte à l'examen d'une éventuelle offre exceptionnelle, sa position actuelle consiste à ne mettre en vente aucune des stars de l'équipe.

Le projet de Newcastle a subi cet été un sérieux revers après avoir perdu les services d'Anthony Gordon et de Sandro Tonali, tandis qu'Arsenal tente de recruter le capitaine de l'équipe, Bruno Guimarães, ce qui a suscité de nombreuses controverses autour de l'avenir du joueur brésilien.

Si Newcastle venait également à perdre Lewis Hall, cela représenterait un nouveau coup dur pour le projet sportif du club, un scénario que la direction ne semble pas disposée à accepter à l'heure actuelle.

50 millions de livres sterling ne suffiront pas

Les supporters de Manchester United ont fait circuler l'idée qu'une somme de 50 millions de livres sterling pourrait suffire à convaincre Newcastle de se séparer de Lewis Hall, mais cette estimation paraît éloignée de la réalité.

Le joueur a rejoint Newcastle en provenance de Chelsea pour 35 millions de livres sterling, il est lié par un contrat qui court jusqu'à l'été 2029 et il est considéré comme l'un des plus grands talents anglais au poste d'arrière gauche. C'est pourquoi la direction de Newcastle ne voit aucune raison d'accepter de le vendre pour un tel montant.

La situation serait différente si Lewis Hall manifestait une volonté claire de partir ou exerçait des pressions sur la direction de son club pour finaliser son transfert, mais tous les indices confirment l'absence de toute intention de la part du joueur d'entrer en confrontation avec son club durant l'été actuel. Pour cette raison, on ne s'attend pas à ce que ce dossier connaisse le moindre rebondissement au cours des prochaines semaines.

Manchester United a déjà bouclé plusieurs recrues au milieu de terrain et continue de travailler pour s'attacher les services d'un nouveau joueur au même poste. Bien que le club dispose d'une marge financière lui permettant de conclure des transactions supplémentaires avant la fermeture du marché des transferts, consacrer environ 70 millions de livres sterling au recrutement de Lewis Hall constituerait une lourde pression sur le budget, ce qui rend la conclusion de l'opération extrêmement difficile.

L'été 2027 pourrait être le moment opportun

Les prévisions indiquent que Manchester United pourrait reporter l'idée de recruter Lewis Hall jusqu'à l'été de l'année prochaine, alors que le joueur sera entré dans les deux dernières années de son contrat, ce qui pourrait offrir au club une meilleure occasion de négocier avec Newcastle. De plus, une saison décevante pourrait modifier la position de Lewis Hall, en particulier si le niveau de l'équipe baisse ou si elle échoue à jouer les premiers rôles.

Sur le plan des options actuelles, Luke Shaw a été titulaire lors de la plupart des matchs de Premier League la saison dernière et a su afficher un niveau constant, mais son historique physique suscite des inquiétudes quant à sa capacité à supporter la pression de matchs à répétition.

En contrepartie, l'équipe dispose d'autres options avec Patrick Dorgu et Harry Amass. Dorgu a montré une progression notable lorsqu'il a évolué au poste d'ailier gauche, ce qui pourrait pousser le staff technique à en tirer profit offensivement, tout en comptant également sur lui comme option au poste d'arrière en cas de besoin.

Quant à Harry Amass, des points d'interrogation subsistent quant à son degré de préparation pour concourir de façon régulière, en plus du flou qui entoure son avenir au sein de l'équipe. L'option de replacer Marcus Rashford sur l'aile gauche reste par ailleurs envisageable, ce qui permettrait à Dorgu de jouer au poste d'arrière.

Au vu de la volonté de Newcastle de conserver les services de Lewis Hall, de l'absence de besoin pour le club de vendre ses stars, ainsi que des contraintes financières auxquelles Manchester United est confronté, les chances de finaliser l'opération cet été semblent très limitées.

C'est pourquoi la solution la plus réaliste pour la direction de Manchester United pourrait être de faire preuve de patience et d'attendre l'été prochain pour rouvrir le dossier dans des circonstances qui pourraient être plus favorables à toutes les parties.