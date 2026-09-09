16 changements : Ancelotti écarte officiellement la vieille garde de la liste du Brésil

L'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a dévoilé la première liste de l'équipe depuis la désillusion de la Coupe du monde, une liste qui comportait de nombreuses surprises.

Le Brésil a fait ses adieux à la Coupe du monde 2026 dès les huitièmes de finale, après sa défaite face à la Norvège sur le score de 2-1.

Le journal « AS » écrit : « La nouvelle ère de Carlo Ancelotti au Brésil commence ici. Le technicien italien a dévoilé la liste des 26 joueurs qui représenteront la Seleção lors de cette nouvelle étape, qui débute par une confrontation face à l'Australie (en deux matches) et à l'Inde durant la prochaine trêve. »

La liste comporte de nombreuses surprises, avec 8 joueurs appelés pour la première fois : Pedro Moresco, Otavio, Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho, Mauro Junior, Breno Bidon et Gabriel Bontempo.

Tandis que d'autres font leur retour après leur absence lors de la dernière Coupe du monde, comme Estêvão, André Santos et João Pedro.

Et désormais, sans la vieille garde, marquée par le départ de 16 joueurs, Ancelotti opère une révolution dans la liste de la sélection brésilienne sur le chemin de la Coupe du monde 2030.

Le Brésil se prépare au début d'une nouvelle ère, après le départ de plusieurs autres joueurs cadres à la suite de la Coupe du monde « catastrophique », au premier rang desquels : Neymar, Danilo, Casemiro, Fabinho, Alex Sandro, Alisson et Ederson.

La sélection brésilienne n'était pas favorite pour remporter la Coupe du monde, mais elle aspirait à atteindre les stades avancés. Des espoirs balayés par les deux buts inscrits par Haaland en huitièmes de finale.

Et depuis, le pays traverse une profonde stagnation. De nombreuses émissions ont analysé les causes de l'échec et à qui reviendrait la mission de remettre les choses en ordre à partir de septembre.

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La véritable ère Ancelotti

La Fédération brésilienne de football a décidé de repartir de zéro, et pour une bonne raison. Elle a déclaré durant l'été : « La véritable ère Ancelotti commence maintenant. » Avec une page blanche et sans aucune contrainte, le technicien italien entend bâtir son équipe pour les quatre prochaines années, jusqu'à la Coupe du monde en Espagne, au Portugal et au Maroc. Et il souhaite mêler l'expérience aux nouveaux talents qui ont émergé avec force.

Le sélectionneur a intégré plusieurs surprises dans sa première liste pour la sélection, après une tournée qui a compris des matches des deux côtés de l'Atlantique. Il mise sur les joueurs prometteurs, en particulier ceux capables d'apporter leur contribution sur le plan individuel comme collectif.

C'est pour cette raison que des joueurs comme Kauã Elias (Chakhtar), André (Corinthians), Souza (Porto), Kevin (Fulham) et Kaiki (Côme) ont été écartés. Mais leur absence de cette liste ne signifie pas nécessairement qu'ils ne pourront pas réserver leur place à l'avenir, le staff technique plaçant de grands espoirs dans une éclosion qui finira par arriver.

Mais il est clair que cette sélection brésilienne appartient à Vinícius Junior et Raphinha. Les joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone seront chargés de mener le Brésil lors de cette nouvelle étape, en tant que figures principales de l'effectif d'Ancelotti.

Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, Neymar avait fait comprendre qu'ils étaient ses héritiers, et les voilà désormais assis sur le trône des rois, celui de Pelé, Romário, Garrincha, Sócrates, Ronaldo et Ronaldinho.

De plus, « Carletto » affirme que le joueur qui devra désormais assumer la responsabilité d'élever son niveau est Endrick. En l'absence d'un avant-centre pur et déterminé, le technicien italien voit en lui l'un des leaders de l'avenir de la nouvelle ère.

Ancelotti a déclaré : « Il est vrai que nous avons essayé de nombreux attaquants cette année. La situation est claire, nous avons de nombreux jeunes joueurs extrêmement talentueux, et nous devons accompagner leur progression. L'un d'eux est bien connu : Endrick. Nous avons d'autres attaquants qui affichent un excellent rendement, et d'autres qui sont écartés de l'effectif. Nous avons de bonnes alternatives, mais Endrick sera un joueur important pour le Brésil à l'avenir. »

La liste dévoilée par Ancelotti est la suivante :

Gardiens de but : Hugo Souza (Corinthians), Moresco (Coritiba), Otavio (Cruzeiro).

Défense : Arthur Dias (Athletico PR), Douglas Santos (Zénith), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Junior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Milieu : André Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos)

Attaque : Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (FC Barcelone), Ryan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinícius Junior (Real Madrid).

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