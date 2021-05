16 500 supporters autorisés pour la finale de Ligue des champions

La finale de Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea se disputera devant des tribunes partiellement garnies samedi à Porto.

La finale de la Ligue des champions ne se disputera pas à huis-clos. Le choc entre Manchester City et Chelsea, initialement prévu à Istanbul et finalement déplacé à Porto en raison de la pandémie de Covid-19 se tiendra devant un total de 16 500 supporters.

Un chiffre qui correspond à 33% de la capacité d'accueil du Stadio Dragao, comme autorisé par les autorités portugaises. C'est l'UEFA qui l'a annoncé ce mardi, en même temps que l'ouverture de la billeterie pour la rencontre.

L'instance européenne a attribué 6 000 billets à chacun des deux finalistes, qui pourront donc compter sur un (petit) contingent de leurs supporters au Portugal, dans l'espoir de célébrer un sacre européen qui serait le premier pour les Skyblues, le deuxième pour les Londoniens.

C'est doncc e mardi après-midi qu'a ouvert la billeterie grand public, avec un total de 1 700 tickets disponibles seulement pour espérer assister au grand rendez-vous du football européen (quatre catégories de billets sont proposés, dans le prix varie entre 70 et 600 euros l'unité).

Pour assister à la rencontre, il faudra fournir un test PCR négatif datant de moins de 48h. Les fans venus de l'étranger "devront respecter les conditions d'entrée sur le territoire", précise également l'UEFA. En revanche, les Anglais n'auront pas besoin d'une quarantaine à leur retour au Royaume-Uni, le Portugal figurant sur la liste verte du point de vue des autorités britanniques.

Côté terrain, les deux formations anglaises tenteront d'inscrire leur nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions de football de club. Tombeurs du PSG en demi-finales, les hommes de Pep Guardiola visent un premier sacre, treize ans après le rachat du club. Depuis, ils n'avaient fait au mieux qu'une demi-finale, perdu en 2016 face au Real Madrid.

Des Merengue qui ont justement chuté dans le dernier carré devant un Chelsea plus solide le mois dernier. Thomas Tuchel et sa clique espèrent pour leur part succéder à Didier Drogba et compagnie, tombeurs du Bayern à Munich en 2012. Une année où les Blues avaient déjà changé de coach en cours de saison avec la nomination de Di Matteo...