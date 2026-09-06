L'Espagnol Carlos Alcaraz a poursuivi sa campagne de défense du titre à l'US Open de tennis, après avoir signé une victoire méritée face à l'Américain Tommy Paul en trois sets sans réplique, sur le score de 6-4, 6-3, 6-4, décrochant ainsi son billet pour les quarts de finale.

Alcaraz, classé parmi les principaux favoris pour le titre, n'a pas rencontré de grandes difficultés pour conclure la confrontation face à Paul, 21e joueur mondial, après avoir imposé son style offensif et maîtrisé les moments décisifs. Il a ainsi remporté sa quatrième victoire consécutive dans le tournoi et poursuit son parcours avec constance dans le dernier des quatre tournois du Grand Chelem de cette année.

Le premier set a été le théâtre d'une opposition solide, Paul parvenant à créer une réelle menace sur le service d'Alcaraz. Mais le joueur espagnol a attendu le bon moment et exploité la première occasion pour breaker son adversaire, remportant ainsi le set et se rapprochant d'un pas du tour suivant.

Dans le deuxième set, Alcaraz a maintenu sa pression et est parvenu à breaker de nouveau Paul, avant que l'Américain ne réussisse à débreaker à la suite d'une faute en coup droit de l'Espagnol. Mais Alcaraz a rapidement répliqué par un troisième break, profitant de son éclat en coup droit, pour remporter le deuxième set sous les acclamations du public du court Arthur Ashe.

Paul a tenté de revenir dans le troisième set, mais Alcaraz a conservé sa supériorité après avoir pris l'avantage grâce à un break précoce, avant de réussir à préserver son service jusqu'au bout, refermant le match en trois sets consécutifs et décrochant son ticket pour les quarts de finale.

Cette victoire renforce la confiance d'Alcaraz dans la poursuite de son parcours vers la conservation de son titre à New York, d'autant que l'Espagnol n'a perdu aucun match dans les quatre tournois du Grand Chelem après avoir remporté les deux premiers sets en sa faveur.

Avec ce succès, Alcaraz revient en quart de finale d'un tournoi majeur pour la première fois depuis 150 jours, poursuivant ainsi sa quête d'un nouveau titre sur les courts de Flushing Meadows.