Selon un article de presse, le Real Madrid a trouvé un accord ce mercredi avec l’un de ses joueurs pour résilier à l’amiable son contrat à l’issue de la saison.

Avec les profonds bouleversements que connaît le Real Madrid depuis la réélection de Florentino Pérez et le retour de l’entraîneur portugais José Mourinho, l’avenir de plusieurs joueurs reste incertain.

L’arrivée de José Mourinho a encore compliqué la situation de Dani Ceballos au Real Madrid, de nombreux articles ayant confirmé qu’il ne faisait pas partie des plans de l’entraîneur portugais pour la saison à venir.

Selon le journal AS, le club et le joueur ont déjà trouvé un accord de principe pour mettre fin à son aventure madrilène.

Conscient que le technicien portugais ne compte pas vraiment sur lui, le milieu de terrain est prêt à renoncer à la dernière année de son contrat afin de s’en aller libre et de s’engager avec le club de son choix.

Rappelons que son contrat courait jusqu’en 2027, mais ce accord le résiliera dès cet été.

Le Real Betis, qui court après son retour depuis plusieurs mercatos, est toujours en pole position, et la transaction semble enfin se concrétiser.

Le joueur, qui a toujours souhaité revenir au club où il a été formé, avait déjà refusé il y a quelques semaines un départ vers l’Ajax, dossier alors presque bouclé, car il anticipait un dénouement favorable pour le Betis.

Libre de tout contrat, il pourra enfin s’engager avec le Real Betis, alors que les précédentes tentatives de transfert avaient buté sur le montant du transfert et les exigences salariales.

Le club andalou devrait lui proposer un contrat de quatre à cinq ans pour compenser en partie la baisse de salaire subie lors de sa dernière saison à Madrid.

Arrivé au Real Madrid en 2017 en provenance de Betis, il était alors l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football espagnol, fraîchement couronné meilleur joueur de l’Euro U21.

Depuis, il a disputé 215 matchs officiels avec le Real Madrid et remporté un palmarès impressionnant, comprenant trois Ligues des champions (2018, 2022, 2024), deux Liga (2022 et 2024), une Coupe du Roi (2023), trois Coupes du monde des clubs (2017, 2018 et 2022), une Coupe intercontinentale (2024), deux Supercoupes d’Europe (2022 et 2024) et trois Supercoupes d’Espagne (2018, 2022 et 2024). Malgré ce palmarès impressionnant, son temps de jeu au Bernabéu n’a jamais été garanti.

Pourtant, malgré ce palmarès impressionnant, sa place au Bernabéu n’a jamais été totalement assurée. En raison d’un temps de jeu réduit lors de ses premières saisons, il est prêté à Arsenal pour deux exercices, entre 2019 et 2021, avant de revenir de Premier League plus complet et plus mature. mais il peine encore à s’imposer dans le onze de départ de Zinédine Zidane puis de Carlo Ancelotti, qui disposent d’un trio axial (Casemiro, Kroos, Modrić) particulièrement solide. Ceballos n’a pas réussi à s’intercaler durablement lorsque l’occasion s’est présentée.