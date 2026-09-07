Dani Olmo, la star du Barça, a attiré tous les regards lors de la large victoire de son équipe face à Valence, sur le score de cinq buts à zéro, hier dimanche, en Liga, malgré son temps de jeu réduit.

Olmo n'a participé qu'à un quart d'heure de la rencontre d'hier, mais il a laissé une empreinte manifeste qui a fortement contribué à cette large victoire.

Le journal « AS » écrit qu'Olmo est l'exemple type du joueur combatif, qui cherche toujours à faire ses preuves et à décrocher une place dans le onze de départ.

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Flick a salué ce qu'il a fait à Mestalla hier. En effet, au lieu de « flâner » sur le terrain après que le résultat eut été scellé (0-3), il a délivré deux passes décisives en un clin d'œil.

Sur le quatrième but, il a combiné avec Pedri, avec qui l'entente est parfaite. Et sur le cinquième but, il a éliminé tout le monde avant de trouver Lamine, qui a marqué avec facilité, offrant ainsi deux passes décisives en seulement cinq minutes.

Ce qu'a proposé Olmo représente l'une de ces prestations éclair qui ne vous rapportent pas de points par l'effort physique, mais que les entraîneurs apprécient pour leur valeur pédagogique au sein de l'équipe. Un champion du monde qui donne le meilleur de lui-même pour creuser l'écart.

Olmo n'a disputé que 131 minutes cette saison, un total assurément faible. Mais l'expérience qu'il a accumulée lui permet de patienter. Son statut est déjà bien établi à ce stade. La saison est longue, et ses moments de gloire viendront.

Le Barça est ambitieux cette saison, Olmo est ambitieux, et comme à de nombreuses reprises par le passé, il doit se tenir prêt.

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