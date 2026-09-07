15 minutes ont suffi : Dani Olmo éblouit tout le monde avec une leçon de football dans l'antre de Valence

Dani Olmo, la star du Barça, a attiré tous les regards lors de la victoire de son équipe face à Valence, sur le score de cinq buts à zéro, hier dimanche, en Liga, malgré son temps de jeu réduit.

Olmo n'a disputé qu'un quart d'heure lors de la rencontre d'hier, mais il a laissé une empreinte nette qui a fortement contribué à ce large succès.





Le journal « AS » a affirmé qu'Olmo est l'exemple type du joueur combatif, toujours en quête de faire ses preuves et de décrocher une place dans le onze de départ.

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Flick a salué ce qu'il a réalisé à Mestalla hier. Au lieu de « flâner » sur le terrain une fois le résultat acquis (0-3), il a délivré deux passes décisives en un clin d'œil.

Sur le quatrième but, il a combiné avec Pedri, avec qui il s'entend à merveille. Et sur le cinquième but, il a dribblé tout le monde avant de trouver Lamine, qui a marqué avec facilité, offrant ainsi deux passes décisives en seulement 5 minutes.

Ce qu'a proposé Olmo représente l'une de ces prestations éclair qui ne vous rapportent pas de points par l'effort physique, mais que les entraîneurs apprécient pour leur valeur pédagogique au sein de l'équipe. Le champion du monde donne le meilleur de lui-même pour creuser l'écart.

Olmo n'a joué que 131 minutes cette saison, un total faible sans aucun doute. Mais son expérience accumulée lui permet de faire preuve de patience. Son statut est déjà bien établi à ce stade. La saison est longue, et ses moments de gloire viendront.

Le Barça est ambitieux cette saison, Olmo est ambitieux, et comme à de nombreuses reprises par le passé, il doit être prêt.

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