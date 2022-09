15 joueuses de la sélection féminine espagnole exigent le limogeage du sélectionneur

La majorité des joueuses de l’équipe féminine de la Roja ont menacé de quitter la sélection si leur entraineur n’est pas débarqué sur le champ.

L'équipe féminine de football d'Espagne est au bord de la mutinerie, avec 15 joueuses menaçant de démissionner si l'entraîneur Jorge Vilda n'est pas renvoyé par la Fédération nationale.

Plusieurs vedettes de la Roja ont perdu confiance dans le staff technique, et des inquiétudes auraient été exprimées concernant l'atmosphère dans les vestiaires, la sélection des équipes et les séances d'entraînement. La RFEF a reconnu les sentiments forts des personnes concernées, mais tient à souligner que le pouvoir des joueurs ne sera pas autorisé à dicter des décisions importantes et que les personnes impliquées risquent d'être écartées de la sélection.

La fédération espagnole ne cède pas face au chantage

Une déclaration de la RFEF indique : " La Real Federación Espanola de Futbol communique que, tout au long de la journée, elle a reçu 15 courriels de 15 joueuses de l'équipe féminine de football senior, coïncidant tous avec le même libellé, dans lesquels elles déclarent que la situation actuelle générée affecte " significativement " leur " état émotionnel " et leur " santé " et que, " tant que la situation n'est pas inversée ", elles démissionnent de l'équipe nationale espagnole ".

"La RFEF ne va pas permettre aux joueurs de remettre en question la continuité de l'entraîneur national et de son staff, car prendre ces décisions ne relève pas de leurs compétences. La Fédération n'admettra aucun type de pression de la part d'un joueur au moment d'adopter des mesures sportives. Ces types de manœuvres sont loin d'être exemplaires et en dehors des valeurs du football et du sport et sont nuisibles".

"Conformément à la législation espagnole en vigueur, le fait de ne pas assister à une convocation de l'équipe nationale est classé comme une infraction très grave et peut entraîner des sanctions allant de deux à cinq ans de disqualification. La RFEF, contrairement à la façon d'agir de ces joueurs, tient à préciser qu'elle ne les mènera pas à cette extrémité et ne fera pas pression sur eux. Directement, elle ne convoquera pas les footballeurs qui ne veulent pas porter le maillot de l'Espagne. La Fédération n'aura que des footballeuses engagées, même s'ils doivent jouer avec des jeunes.

"Ce fait est passé d'une question sportive à une question de dignité. La sélection n'est pas négociable. C'est une situation sans précédent dans l'histoire du football, tant masculin que féminin, en Espagne et dans le monde. L'équipe nationale a besoin de joueurs engagés dans le projet, défendant nos couleurs et fiers de porter le maillot de l'Espagne. Les joueurs qui ont présenté leur démission ne reviendront dans la discipline de l'équipe nationale à l'avenir que s'ils acceptent leur erreur et demandent pardon."

L'Espagne a obtenu sa qualification pour la Coupe du Monde Féminine 2023 après avoir pris le maximum de points lors de ses huit matches de qualification et compte dans ses rangs la lauréate du Ballon d'Or Féminin Alexia Putellas.