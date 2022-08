15 août 2012, France-Uruguay (0-0) : il y a dix ans, le premier match de Deschamps à la tête des Bleus

Il y a dix ans, Didier Deschamps dirigeait son premier match en tant que sélectionneur des Bleus. Redécouvrez les joueurs alignés ce jour-là.

Ce lundi 15 août 2022, cela fait dix ans jour pour jour que Didier Deschamps a disputé son premier match de sélectionneur de l'équipe de France, contre l'Uruguay.

Mavuba de retour, première convocation pour Capoue, Jallet et Varane

Avant de défier la Celeste, alors 4e au classement FIFA (contre une 14e place pour les Bleus), Didier Deschamps avait dévoilé sa première liste le 9 août 2012.

Elle comportait trois nouveaux (Etienne Capoue, Christophe Jallet et Raphaël Varane) ainsi qu'un revenant : Rio Mavuba (sa dernière sélection remonte alors au 28 mars 2007 contre l'Autriche).

Mapou Yanga-Mbiwa, qui était dans une liste élargie mais n'avait pas été retenu pour l'Euro 2012, figure également dans cette liste de 22 joueurs. Maxime Gonalons, déjà appelé une fois, est de nouveau convoqué.

En revanche plusieurs joueurs régulièrement appelés par Laurent Blanc, le prédécesseur de Didier Deschamps, sont écartés : Hatem Ben Arfa, Philippe Mexès, Adil Rami, Yohan Cabaye, Alou Diarra, Florent Malouda et Yann Mvila.

« Je souhaite ardemment que tout le monde ait une attitude et un comportement idéaux. S'il y en a qui ne l'ont pas, ce n'est pas moi qui ne vais pas les prendre : ils se condamneront eux-mêmes. De par l'historique, ce qui s'est passé en 2010 et dans cet Euro 2012, les joueurs doivent prendre conscience d'un devoir d'exemplarité sur le terrain et en dehors », avait déclaré Deschamps, souhaitant ainsi marquer son territoire.

Getty Images

La première liste de Didier Deschamps

Gardiens : Hugo Lloris (Lyon), Steve Mandanda (Marseille).

Défenseurs : Gaël Clichy (Manchester City), Mathieu Debuchy (Lille), Patrice Evra (Manchester United), Christophe Jallet (Paris SG), Laurent Koscielny (Arsenal), Mamadou Sakho (Paris SG), Raphaël Varane (Real Madrid), Mapou Yanga-Mbiwa (Montpellier).

Milieux de terrain : Étienne Capoue (Toulouse), Maxime Gonalons (Lyon), Marvin Martin (Lille), Blaise Matuidi (Paris SG), Rio Mavuba (Lille).

Attaquants : Mathieu Valbuena (Marseille), Karim Benzema (Real Madrid), Jimmy Briand (Lyon), Olivier Giroud (Arsenal), Bafétimbi Gomis (Lyon), Dimitri Payet (Lille), Franck Ribéry (Bayern Munich).

Une équipe de France alignée en 4-4-2

A deux jours de la rencontre, Laurent Koscielny, victime du souci au mollet déclare forfait. « Je ne vais pas rappeler quelqu'un. On va rester comme on est là », annonce Deschamps.

Le jour du match, au stade Océane (Le Havre), Deschamps opte pour un 4-4-2 avec le onze de départ suivant : Hugo Lloris dans les buts, une charnière centrale composée de Mapou Yanga-Mbiwa et de Mamadou Sakho. Dans les couloirs, Mathieu Debuchy prend place à droite et Patrice Evra à gauche.

Au milieu de terrain, c'est le duo Maxime Gonalons-Rio Mavuba qui est associé à la récupération tandis que Franck Ribéry et Mathieu Valbuena ont pour charge de mener les offensives.

En attaquant, Deschamps décide de tester la doublette Karim Benzema-Olivier Giroud.

Getty Images

Des Bleus dominateurs mais malchanceux

En raison des absences de Cavani et Saurez, l'Uruguay défie la France avec une défense à cinq et trident offensif composé de Diego Forlan, Sebastian Abreu et Cristian Rodriguez.

Les Uruguayens décident d'attendre les Bleus et la France va tenter, en vain, d'enflammer la rencontre. Au quart d'heure de jeu, après un corner, Yanga-Mbiwa place une tête puissante que Muslera, le portier de la Celeste repousse sur son montant.

A la 28e minute, touché à la cheville, Debuchy cède sa place à Jallet qui fête sa première sélection. Peu après la demi-heure de jeu les Bleus affichent 70% de possession du ballon mais commencent à plonger physiquement.

Au retour des vestiaires, Capoue étrenne sa première cape en remplaçant Mavuba. A l'heure de jeu, Evra distillait un centre parfait pour Benzema dont la reprise de volée du plat du pied droit heurtait le montant gauche de Muslera.

Deschamps changeait ensuite ses lignes offensives en faisant entré Marvin Martin (63e) Bafétimbi Gomis (75e) et Jimmy Briand (75e) sans que cela ne change la physionomie du match.

Getty Images

Les enseignements de ce premier match

« Il nous a manqué de marquer. On a eu les meilleures occasions que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. On les a eues les opportunités. C'est dommage, ça nous aurait donné un peu plus de confiance. A partir du moment où des joueurs ont du temps de jeu, c'est important de les voir jouer. L'état d'esprit est là, mais sur le plan athlétique, il y a encore des disparités. Au niveau de la maitrise et des enchainements qu'on a faits, il y avait de bonnes choses », analyse Didier Deschamps après sa première.

Mais ce qui a frappé les esprits pendant la rencontre, c'est que la doublette Benzema-Giroud ne fonctionne pas. Les deux joueurs ont rarement combiné, peinant à se trouver sur le terrain. En revanche, de par son abatage, Etienne Capoue a fait une bonne impression.

Pour la petite histoire, parmi les 22 joueurs convoqués par Deschamps pour ce match, cinq remporteront la Coupe du monde en 2018 : Lloris, Mandanda, Varane, Matuidi et Giroud.

LA FEUILLE DE MATCH

Lloris – Debuchy (Jallet, 28e), Yanga-Mbiwa, Sakho, Evra – Valbuena (Briand, 75e), Gonalons, Mavuba (Capoue, 46e), Ribéry – Benzema (Martin, 63e), Giroud (Gomis, 74e).

Joueurs non utilisés : Mandanda, Clichy, Varane, Matuidi, Payet.