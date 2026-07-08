14e victime… Un nouvel entraîneur quitte ses fonctions après l'élimination de la Coupe du monde

Le ballet des départs des sélectionneurs se poursuit après l’élimination de la Coupe du monde 2026 : la Fédération croate de football a officialisé la fin du mandat de Zlatko Dalić, faisant de lui le 14e entraîneur à quitter son poste depuis le début du tournoi.

La Fédération croate a publié un communiqué officiel sur son compte « X », déclarant : « Des débuts modestes… Un parcours inoubliable… Un adieu qui fait la fierté de tous », avant de remercier Dalic pour ses neuf années à la tête de la sélection, durant lesquelles il a guidé l’équipe vers l’une des périodes les plus fructueuses de son histoire.

Le communiqué ajoutait : « Merci pour tout… pour les victoires, les exploits, les qualifications aux tournois, les médailles, l’unité, le respect et ta volonté inébranlable de te battre pour la Croatie, sur le terrain comme en dehors. Les résultats témoignent de tes qualités d’entraîneur, tandis que le respect dont tu as bénéficié de la part de tes joueurs, de ton staff technique et même de tes adversaires est la meilleure preuve de ta personnalité. »



De son côté, Dalic a affirmé que sa décision de partir était la plus difficile de sa carrière, déclarant : « J’ai toujours dit qu’il n’y avait pas de plus grand honneur que de diriger la sélection de mon pays, et je n’aurais pas pu avoir de travail plus beau ni plus responsable que celui-ci. Lorsque j’ai pris mes fonctions, je croyais en la qualité des joueurs et en moi-même, mais je n’osais même pas rêver de tout ce que nous avons accompli au cours de ces près de neuf ans. »

Il a ajouté : « Je ne peux décrire à quel point je suis fier de chaque victoire, de chaque qualification, des trois médailles et de ces nuits historiques pour le football croate, comme les victoires contre l’Angleterre et le Brésil lors de la Coupe du monde, mais ce dont je suis le plus fier, c’est l’esprit d’unité que nous avons su créer au sein de l’équipe nationale et avec le peuple croate. »

Il a également remercié son staff technique, médical et administratif, la direction de la fédération, les supporters, les médias ainsi que sa famille, insistant sur le fait que ces succès n’auraient pas été possibles sans leur soutien.

Il a également adressé un message émouvant à ses joueurs, déclarant : « Je me sens très privilégié d’avoir dirigé un groupe formidable de joueurs et d’hommes, depuis notre capitaine Luka Modrić jusqu’aux vétérans qui m’ont accompagné depuis la Coupe du monde en Russie, en passant par la nouvelle génération qui commence à prendre ses responsabilités. Je les remercie d’avoir fait passer la Croatie avant tout et d’avoir toujours montré ce que signifie représenter la sélection. »

Dalic a reconnu avoir reçu un soutien massif ces derniers jours, ce qui l’a poussé à reconsidérer sa décision de partir. Pourtant, il a estimé que le moment était venu de clore ce chapitre, ajoutant : « Je pars le cœur rempli de fierté après avoir contribué aux plus grands succès du football croate, et je souhaite à mon successeur, à la sélection et au football croate encore plus de succès. »



Dalic devient ainsi le treizième sélectionneur à quitter son poste après la Coupe du monde, après Sabri Lamouchi et Hervé Renard (Tunisie), Miroslav Kubík (République tchèque), Steve Clarke (Écosse), Jamal Al-Salami (Jordanie), Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Pays-Bas), Julian Nagelsmann (Allemagne), Sebastián Beccacece (Équateur), Vladimir Petković (Algérie), Hong Myung-bo (Corée du Sud), Carlos Queiroz (Ghana) et Javier Aguirre (Mexique).

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