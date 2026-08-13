Comme l’a rapporté The Athletic, les Blues ont fixé une date limite. Ainsi, un club devra soumettre une offre d’un montant équivalent à 140 millions d’euros d’ici vendredi à 18 heures pour arracher l’Argentin à Londres.

Manchester City, avant tout, est annoncé comme ayant un intérêt concret pour Fernandez. Les Skyblues chercheraient, selon les informations, un autre milieu de terrain créatif malgré le recrutement d’Elliot Anderson pour 135 millions d’euros. D’autant que Rodri, pilier du club depuis des années, pourrait quitter le club.

Le champion du monde et d’Europe espagnol est fortement associé au FC Barcelone, après que le joueur de 30 ans a récemment opposé un refus surprise au Real Madrid. Certes, Fernandez ne constituerait pas un remplaçant poste pour poste de Rodri, mais il dispose sans aucun doute d’une grande qualité. City l’entraîneur Enzo Maresca le sait aussi, lui qui a pris cet été la succession de Pep Guardiola et qui avait auparavant passé un an et demi sur le banc de Chelsea. Malgré cela, le joueur de 25 ans est aussi considéré comme une piste chez les Merengue.

Enzo Fernandez : que valent ses statistiques à Chelsea ?

Fernandez avait rejoint Stamford Bridge en janvier 2023 en provenance du Benfica Lisbonne pour un montant évoqué de 121 millions d’euros. Depuis, il a disputé 169 matches avec Chelsea, parfois aussi comme capitaine. Au total, il a été impliqué sur 61 buts. Lors de la saison écoulée, Fernandez a convaincu malgré un contexte agité avec 16 buts et neuf passes décisives.

Fernandez a toutefois aussi fait parler de lui en dehors du terrain. En raison de déclarations publiques sur son avenir après l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le PSG, il a même été suspendu temporairement. Quelques jours plus tard, il a affirmé aux médias argentins qu’il aimerait vivre à Madrid s’il devait quitter Londres, car cela lui rappelait Buenos Aires.

L’effectif de Chelsea déborde toutefois de partout. Dans le cadre d’une offensive de transferts parfois étrange sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso, ainsi qu’avec le retour de nombreux joueurs prêtés, plus de 20 joueurs figureraient sur la liste noire des Blues, qui se sont par ailleurs renforcés avec des recrues de premier plan. Aussi au milieu de terrain. En plus du vétéran Jordan Henderson (libre), le transfert de Morgan Rogers en provenance d’Aston Villa pour 138 millions d’euros est devenu le cinquième plus cher de l’histoire du football.

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