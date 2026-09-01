L'Espagnol Carlos Alcaraz a effectué un retour remarqué sur les courts de tennis, en signant une victoire convaincante face au Russe Roman Safiullin en trois sets à rien, sur le score de 6-4, 6-4, 6-4, au premier tour de l'US Open, confirmant ainsi sa disponibilité pour la compétition après une longue absence liée à une blessure.

Alcaraz a disputé son premier match en simple depuis 139 jours, après qu'une blessure au poignet l'eut éloigné des courts depuis le mois d'avril dernier, dans un climat d'attente quant à son niveau et à sa capacité à retrouver rapidement l'ambiance des grandes compétitions.

Le joueur espagnol a semblé en bonne forme durant la rencontre, tirant profit de l'une de ses armes les plus redoutables, ses puissants coups droits, grâce auxquels il a inscrit plus de 20 coups gagnants. Il a également su exploiter les balles de break dans les moments importants face à son adversaire russe.

Alcaraz a remporté le premier set sur le score de 6-4, après avoir breaké le service de Safiullin dans le septième jeu grâce à un puissant coup droit, avant de conserver son service dans les moments décisifs pour prendre l'avantage.

Dans le deuxième set, Alcaraz a d'abord perdu son service, mais il a réagi rapidement en breakant son adversaire dans le troisième jeu, avant de reprendre le dessus dans le septième jeu grâce à un coup précis sur la ligne, pour conclure le set sur le même score.

L'Espagnol a imposé sa domination dans le troisième set, en profitant de sa puissance offensive, et a réussi à breaker le service de Safiullin grâce à un puissant coup droit, avant de conserver son avance jusqu'à conclure le match en trois sets consécutifs.

Alcaraz a déclaré après la rencontre : « Ces cinq derniers mois ont été extrêmement difficiles pour moi. La compétition, le public et l'énergie m'ont manqué, la compétition m'a manqué, tout m'a manqué. »

Alcaraz avait effectué une brève préparation pour le tournoi en participant aux épreuves de double mixte avec Serena Williams la semaine dernière, avant de revenir aux épreuves de simple, dans un accueil chaleureux du public du court Arthur Ashe, qui a salué son retour dans les grands tournois.

Alcaraz a reconnu avoir ressenti quelques doutes durant la rencontre, déclarant : « Il y a eu quelques doutes durant le match, je ne vais pas mentir. J'ai essayé de tout oublier et de prendre du plaisir. »

Avec cette victoire, Alcaraz a validé sa place au deuxième tour du tournoi, où il affrontera le Portugais Jaime Faria, dans un nouveau test pour mesurer sa capacité à retrouver son niveau après cette longue période d'absence.