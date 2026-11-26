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Le Bayern a subi contre Lille sa première défaite de la saison. Les retours de plusieurs joueurs donnent de l’espoir, mais ne régleront pas son principal problème. Il est encore trop tôt pour s’inquiéter sérieusement de ses grands objectifs.

Si le Bayern de novembre 2026 devait se résumer à une action, ce serait le but contre son camp d’Aleksandar Pavlovic face à Lille. La frappe d’Ethan Mbappe a heurté le poteau avant de revenir dans les pieds de Pavlovic, qui, totalement surpris, a maladroitement envoyé le ballon dans son propre but sans le contrôler . Ce but décisif du 2-1 illustre parfaitement la situation délicate du Bayern.

Pendant des semaines, le club munichois a résisté à tous les coups durs. La maladie de Jamal Musiala, la mort du père de Joshua Kimmich, le malaise de Vincent Kompany suivi de son absence, puis les blessures à répétition. Au beau milieu de ces difficultés, le Bayern avait notamment décroché, il y a exactement trois semaines, une impressionnante victoire 2-0 sur le terrain de l’Atlético de Madrid. Elle semble aujourd’hui appartenir à une autre époque.

Depuis, le Bayern a aussi perdu son capitaine Manuel Neuer ainsi que ses deux meilleurs attaquants, Harry Kane et Michael Olise. Sans que cela soit de sa faute. En revanche, les puissants dirigeants du club ont eux-mêmes ouvert un front secondaire inutile avec leur campagne publique contre Musiala. Tout cela a manifestement été de trop.

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Vendredi, face au FC Cologne, candidat à la relégation en Bundesliga, le Bayern a dû se contenter d’un maigre nul à domicile. Contre Lille, faute d’autres options, Kompany a ensuite aligné ce qui est sans doute le onze de départ le plus insolite de son passage au Bayern : Pavlovic a débuté en numéro 10, Konrad Laimer à la pointe de l’attaque. Après une première période correcte conclue avec l’avantage au score, cette équipe diminuée a livré en seconde mi-temps l’une de ses pires prestations, voire la pire, sous Kompany et a concédé sa première défaite de la saison . Que va-t-il se passer maintenant au Bayern ?

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L’exemple du PSG devrait rassurer le Bayern

Le Bayern va d’abord devoir composer avec ce dont il n’a vraiment pas besoin dans sa situation actuelle : beaucoup de matches en très peu de temps. Deux semaines consécutives avec des rencontres en milieu de semaine l’attendent encore. Le seul match véritablement décisif sera le huitième de finale de la Coupe d’Allemagne, mardi prochain à domicile contre le Hertha Berlin, leader de deuxième division. En Bundesliga comme en Ligue des champions, un faux pas à ce stade de la saison serait certes contrariant, mais rien de plus. Mieux vaut traverser une période aussi difficile maintenant qu’au printemps. Malgré les tensions actuelles, les grands objectifs de la saison ne sont pas encore sérieusement menacés.

En Bundesliga, le Bayern compte deux points de retard sur le leader, le Borussia Dortmund, et affrontera des adversaires relativement abordables d’ici la trêve hivernale. En Ligue des champions, il est également à deux points de la huitième place, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Avant Noël, il ne lui reste qu’un match à domicile contre le Slavia Prague, avant-dernier du classement. Il se déplacera ensuite chez Manchester United, puis recevra le Betis Séville. Avec trois victoires, le Bayern totaliserait 17 points. Depuis l’instauration de la phase de ligue, 16 points ont toujours suffi pour terminer parmi les huit premiers.

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Éviter les barrages est évidemment souhaitable. Mais cela ne préjuge pas du résultat final, comme l’ont montré les deux dernières saisons. Le Paris Saint-Germain est passé chaque fois par ce tour supplémentaire et a remporté le titre à chaque fois.

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Bayern : qui peut remplacer Harry Kane en attaque ?

Du côté de l’effectif, une amélioration se profile. Jamal Musiala est entré en jeu pour la deuxième fois à Lille, où Luis Diaz a également fait son retour. Michael Olise pourrait lui aussi réintégrer le groupe samedi contre le Hambourg SV. Dès mardi face au Hertha, tous trois devraient pouvoir prétendre à une place de titulaire.

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Mais même ce trio de premier plan ne résoudra pas le principal problème du moment : l’absence d’avant-centre. Victime d’une rupture de la syndesmose, Harry Kane devrait être indisponible jusqu’en mars. Les deux meilleures solutions de rechange de l’effectif, Serge Gnabry et Ismael Saibari, manqueront également encore plusieurs semaines. Aligné en dépannage à la pointe de l’attaque à Lille, Laimer a certes pressé sans relâche, mais n’a pas été dangereux devant le but. Tom Bischof et Lennart Karl n’ont pas non plus marqué les esprits à ce poste contre Cologne. Kompany pourrait bientôt y essayer Olise ou Diaz.

Une autre possibilité évidente serait de donner sa chance au grand espoir Bastian Assomo. Le joueur de 16 ans enchaîne actuellement les buts : huit en trois matches avec la sélection allemande U17, deux doublés consécutifs avec la réserve munichoise en Regionalliga et, mercredi, un but et une passe décisive lors de la victoire des U19 contre Lille en Youth League. Assomo a déjà prouvé qu’il pouvait évoluer avec les professionnels pendant la préparation estivale, avec quatre apparitions et deux buts. Du haut de ses 1,90 m, il garantirait aussi une présence physique dans la surface, contrairement à tous les autres candidats actuellement disponibles.

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La direction sportive justifie d’ailleurs régulièrement la taille réduite de l’effectif en expliquant que les jeunes formés au club obtiennent ainsi plus rapidement leur chance. C’est de cette façon que Lennart Karl a percé il y a un an, à 17 ans. Pourquoi ne pas tenter le coup avec le très talentueux Assomo ?

Bayern : Vincent Kompany veut « apprécier le combat »

Pour ne pas compromettre ses objectifs, le Bayern devrait toutefois impérativement chercher cet hiver une doublure expérimentée pour Kane, en vue des matches nettement plus difficiles qui suivront. Rien ne garantit en effet que le joueur de 33 ans pourra immédiatement retrouver sa pleine capacité physique et son niveau d’avant après le retour envisagé en mars. Gnabry et Saibari peuvent certes occuper ce poste, mais ce n’est pas celui où ils sont les meilleurs.

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Malgré tous ces problèmes, Kompany s’est montré particulièrement serein dans ses analyses après la défaite à Lille. Plutôt que de formuler des critiques explicites ou d’ajouter de la pression, il a tenté d’insuffler un état d’esprit positif, celui d’une équipe décidée à réagir. À trois reprises, dans son entretien avec DAZN, il a répété presque mot pour mot qu’il fallait désormais « apprécier le combat ».

Outre cette envie de se battre, la fin des débats autour de Musiala serait certainement bénéfique aux chances de succès du Bayern à court terme. Le communiqué publié mercredi matin a constitué un premier pas en ce sens . Mais le vice-capitaine Joshua Kimmich a de nouveau alimenté cette controverse à Lille en défendant, de manière compréhensible, son coéquipier et en attaquant la direction du club. Kimmich a qualifié la façon dont elle a traité Musiala de « totalement inacceptable et contraire à l’esprit du Bayern » . Reste à savoir si les puissants dirigeants laisseront ces propos sans réponse.