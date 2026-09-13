Lors d'une soirée où Arsenal semblait proche de poursuivre sa série de victoires historiques, Mikel Arteta s'est retrouvé furieux malgré le fait que son équipe soit sortie avec les trois points. La victoire face à Sunderland sur le score de 2-0 n'a pas suffi à apaiser le technicien des Gunners, qui a estimé que son équipe avait été à deux doigts de payer le prix d'une décision arbitrale qui aurait pu changer entièrement le visage de la rencontre.

Pendant près d'une heure d'un jeu physique, intense et palpitant, Arsenal a préservé sa cohésion, avant que la rencontre n'entre dans des instants décisifs qui n'ont duré que 121 secondes, au cours desquelles la physionomie du match a failli basculer. Un penalty pour Sunderland, puis un arrêt spectaculaire de David Raya, suivi presque immédiatement d'un but assassin du remplaçant Bruno Guimarães, faisant passer le match d'un risque de faux pas à une nouvelle victoire pour les Gunners.

Mais Arteta n'a pas vu dans ce scénario une simple nouvelle victoire, il y a vu un avertissement sérieux lié à ce qu'il a qualifié de protection du jeu, notamment en ce qui concerne les accrochages dans la surface de réparation lors de l'exécution des corners.

121 secondes qui ont fait basculer le match

Le tournant est survenu lorsque l'arbitre John Brooks a accordé un penalty en faveur de Sunderland, à la suite d'une faute commise par Ezri Konsa sur Dan Ballard lors de l'exécution d'un corner. Le jeu s'est arrêté quelques instants, avant que Brooks ne désigne le point de penalty, après que Ballard et Konsa se soient tous deux retrouvés au sol dans la surface de réparation.

Enzo Le Fée s'est présenté pour tirer, et Sunderland tenait là une occasion en or d'ouvrir le score et de mettre Arsenal sous une pression énorme, mais David Raya en a décidé autrement. Le gardien espagnol a réussi à dévier la trajectoire du ballon, qui est venu heurter le poteau, privant les locaux de l'occasion de prendre l'avantage dans l'un des moments les plus palpitants de la rencontre.

Arsenal n'a eu besoin que de deux minutes environ pour punir Sunderland d'avoir gaspillé cette occasion. En effet, seulement 121 secondes après cet instant décisif, le remplaçant Bruno Guimarães a décoché une frappe puissante qui a transpercé la défense de Sunderland, avant de heurter la partie inférieure de la barre transversale et de finir au fond des filets, offrant à Arsenal le but de l'avantage au moment idéal.

Après ce but, Arsenal a su préserver son avance, avant de sceller la rencontre d'un second but, quittant ainsi le nord-est de l'Angleterre avec trois nouveaux points et poursuivant sa formidable série de victoires. Arsenal a atteint sa neuvième victoire consécutive en Premier League, réalisant une performance que le club n'avait plus accomplie depuis l'époque de la génération historique connue sous le nom des « Invincibles » lors de la saison 2003-2004.

Au vu de la valeur de ce chiffre, la soirée d'Arteta aurait dû être placée sous le signe de la célébration par excellence, mais le technicien espagnol a choisi de mettre en lumière un autre aspect du match. Pour Arteta, il ne s'agissait pas seulement du penalty obtenu par Sunderland, mais de ce qu'il considère comme un problème plus vaste qu'il faut traiter avec fermeté pour protéger le jeu.

Arteta ouvre le feu sur la décision

Après le match, Arteta n'a pas caché sa colère, critiquant vivement l'attribution du penalty et affirmant que ce qui s'était produit dans la surface de réparation ne méritait pas qu'une faute soit sifflée contre Konsa.

Arteta a déclaré dans des propos tenus à l'émission « Match of the Day » sur la chaîne BBC : « C'était un mouvement qui ressemble à des projections de judo de la part de l'adversaire. Ezri [Konsa] n'a rien fait ; il vous suffit de regarder l'action. »

Il a ajouté : « Nous disposons de nombreuses caméras et de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage, et nous devons prendre nos responsabilités afin de protéger le jeu. Aujourd'hui, le jeu n'a pas été protégé, et cela aurait pu nous coûter le match ainsi que la dynamique dont nous jouissons, ce qui est extrêmement grave. »

Arteta estimait que l'intervention de Konsa n'était pas la véritable cause de la chute de Ballard, soulignant que le joueur de Sunderland semblait retenir le défenseur d'Arsenal lors de l'accrochage.

Malgré cela, l'action a montré l'existence d'une faute de la part de Konsa, ce qui a poussé l'arbitre à accorder le penalty, tandis que la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage a validé la décision après révision.

Arteta : j'ai regardé l'action 20 fois

La colère d'Arteta ne s'est pas limitée à la critique de la décision, il a même affirmé être revenu regarder l'action à plusieurs reprises, sans parvenir à comprendre la raison qui a poussé l'arbitre à accorder le penalty. Il a déclaré : « Cela ne devrait jamais arriver, ce n'est pas juste, et je suis triste, très triste, de ce point de vue. »

Il a ajouté : « Je m'exprime publiquement et clairement parce que la question concerne le jeu dans son ensemble, et pas seulement Arsenal ; cela ne peut pas arriver à ce niveau. C'est inacceptable. J'ai regardé l'action 20 fois et je ne parviens pas à comprendre pourquoi le penalty a été accordé. »

Les propos d'Arteta révèlent l'ampleur du mécontentement qu'a ressenti le technicien espagnol, d'autant plus que la décision est intervenue à un moment où Arsenal cherchait à briser la résistance de Sunderland, et qu'elle aurait pu offrir aux locaux un immense avantage psychologique.

La colère d'Arteta intervient à un moment où la Premier League et les arbitres tentent de traiter avec davantage de fermeté le phénomène des accrochages et des contacts physiques musclés dans la surface de réparation lors de l'exécution des corners.

Ce type d'accrochages avait suscité une vaste controverse la saison dernière, après que les coups de pied arrêtés se soient transformés en un terrain de luttes physiques répétées entre défenseurs et attaquants.

Les arbitres de la Premier League ont reçu cette saison des instructions claires quant à la nécessité de s'attaquer avec fermeté à ces situations, dans une tentative de réduire le phénomène du « catch » dans les surfaces de réparation.

Mais le match entre Arsenal et Sunderland a rouvert le débat, après qu'un penalty ait été accordé à la suite d'un accrochage entre Konsa et Ballard, une action qu'Arteta a jugée ne pas mériter une sanction d'une telle ampleur.