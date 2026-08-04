Comme le rapporte Sky, de nouvelles négociations doivent avoir lieu entre le club de Bundesliga et le Real Madrid afin de boucler un accord dans les prochaines heures.

Les Merengue auraient pour « objectif clair » que l’Ivoirien passe sa visite médicale le plus rapidement possible et ne rejoigne plus le stage d’entraînement de Leipzig. À l’heure actuelle, il ne se trouve pas encore en Autriche en raison d’une maladie.

RB réclamerait donc 120 millions d’euros d’indemnité de transfert, plus des bonus, pour les services de la révélation de la dernière saison de Bundesliga. Diomande, encore inconnu, n’avait rejoint Leipzig qu’à l’été 2025 pour une indemnité de transfert étonnamment élevée (20 millions d’euros), après seulement dix matches officiels avec Leganes, avant d’exploser sur place avec 13 buts et dix passes décisives en 36 matches officiels.

Diomande très convoité après une seule saison en Bundesliga

Dès le début de l’été, de nombreux grands clubs auraient manifesté un vif intérêt pour l’international ivoirien. Liverpool, son club de cœur le Paris Saint-Germain, et même le FC Bayern se seraient penchés sur un recrutement de l’ailier. C’est désormais probablement le Real Madrid qui va remporter la mise. Les Merengue semblent également se moquer du fait qu’un transfert pourrait éventuellement encore avoir des suites.

En coulisses de cette opération, un conflit entre conseillers fait rage autour de Diomande depuis des mois. L’agence Maxidel Management, qui avait bouclé le transfert de Leganes à RBL l’été dernier, comme les nouveaux conseillers de Diomande chez Roc Nation, estiment tous deux être dans leur droit. Maxidel Management considérerait en effet toujours détenir les droits de transfert du joueur malgré son changement de représentation et souhaiterait toucher sa part. Si l’accord entre le Real et Leipzig se concrétise, la FIFA devrait enquêter.





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Le directeur sportif de RB, Schäfer, se moque de Fabrizio Romano

On n’en est toutefois pas encore là, comme l’a fait savoir le directeur général sportif de Leipzig, Marcel Schäfer, à Sky. « Je comprends que ce soit un sujet brûlant, mais en principe, je ne souhaite pas commenter les discussions entre deux clubs », a déclaré Schäfer, avant d’ajouter : « Quand nous aurons quelque chose à annoncer, nous le ferons. Tel ou tel expert des transferts l’a déjà qualifié de “done” ou de “Here we go” il y a sept ou dix jours. Mais ce n’est tout simplement pas le cas. Cela implique beaucoup de choses. Nous n’en sommes pas encore là. »

Il y a environ une semaine, le journaliste mercato Fabrizio Romano avait déjà qualifié l’opération de « Done », affirmé qu’un accord avait été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 100 millions d’euros et évoqué une visite médicale encore dans la même semaine. À ce jour, cela ne s’est toujours pas produit.

Mais désormais, le poker pourrait connaître un mouvement final.



