Comme le rapporte Sky, de nouvelles négociations devraient avoir lieu entre le club de Bundesliga et le Real Madrid afin de boucler un accord dans les prochaines heures.

Les Merengue auraient pour « objectif clair » que l’Ivoirien passe sa visite médicale le plus vite possible et ne rejoigne plus le stage de préparation de Leipzig. Actuellement, il ne se trouve pas encore en Autriche pour cause de maladie.

Le RB réclamerait ainsi 120 millions d’euros d’indemnité de transfert, plus des bonus, pour s’attacher les services de la révélation de Bundesliga de la saison passée. Diomande, encore inconnu, n’avait rejoint Leipzig qu’à l’été 2025 en provenance de Leganés pour un montant de transfert étonnamment élevé (20 millions d’euros), après seulement dix matches officiels, avant d’exploser sur place avec 13 buts et dix passes décisives en 36 matches officiels.

Diomande très convoité après une seule saison en Bundesliga

Dès le début de l’été, le grand intérêt de nombreux grands clubs pour l’international ivoirien aurait déjà été manifeste. Liverpool, son club de cœur le Paris Saint-Germain, et même le Bayern Munich se seraient penchés sur un recrutement de l’ailier. C’est désormais vraisemblablement le Real Madrid qui va remporter la mise. Les Merengue semblent également ne pas se soucier du fait qu’un transfert pourrait éventuellement avoir des suites.

En coulisses de cette opération de transfert, un conflit entre conseillers fait rage autour de Diomande depuis des mois. L’agence Maxidel Management, qui avait géré le transfert de Leganés à Leipzig l’été dernier, tout comme les nouveaux conseillers de Diomande chez Roc Nation, s’estiment dans leur bon droit. Maxidel Management considérerait en effet toujours détenir les droits de transfert du joueur malgré le changement et voudrait toucher sa part. Si l’accord entre le Real et Leipzig se concrétise, la FIFA devrait enquêter.





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Le directeur sportif du RB, Schäfer, se moque de Fabrizio Romano

On n’en est toutefois pas encore là, comme l’a fait savoir le directeur général sportif de Leipzig, Marcel Schäfer, à Sky. « Que ce soit un sujet brûlant, je le comprends, mais en principe, je ne souhaite pas m’exprimer sur les discussions entre deux clubs », a déclaré Schäfer, avant d’ajouter : « Si nous avons quelque chose à annoncer, nous le ferons. Tel ou tel expert des transferts l’a déjà qualifié de “done” ou de “Here we go” il y a sept ou dix jours. Mais ce n’est tout simplement pas le cas. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte. Nous n’en sommes pas encore là. »

Il y a environ une semaine, le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano avait déjà qualifié l’opération de « Done », rapporté un accord entre les deux clubs à hauteur de 100 millions d’euros et évoqué une visite médicale encore dans le courant de cette semaine-là. Cela ne s’est toujours pas produit à ce jour.

Mais désormais, le dossier pourrait connaître son mouvement final.



